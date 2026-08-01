Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3 rappresentano gli ultimi episodi prima della consueta pausa estiva, e si preparano a lasciare il pubblico con un carico emotivo particolarmente intenso. Al centro della settimana ci sarà Niko, costretto a fare i conti con la diagnosi dello psicologo di Jimmy, una verità che lo colpisce nel profondo proprio mentre il bambino sembra aver ritrovato un equilibrio prezioso. Parallelamente, Giulia vivrà giorni di forte turbamento a causa del peggioramento delle condizioni di Luca, un dolore che rischia di travolgere ogni tentativo di mantenere la calma.

Sullo sfondo, le dinamiche familiari e sentimentali degli altri protagonisti si intrecciano: da Alberto, chiamato a spiegare a Federico l’assenza di Gianluca dalla vacanza, fino alle tensioni tra Massaro e il barone Cotugno, passando per le verità che Clara è ormai costretta ad affrontare.

Niko sconvolto dalla diagnosi e il fragile equilibrio di Jimmy

Per Niko, la settimana si apre con un peso che non aveva previsto: il responso dello psicologo di Jimmy, comunicato ai familiari insieme a Manuela, lo costringe a guardare con lucidità una situazione che aveva sperato fosse meno complessa. Il bambino appare sereno, desideroso di giocare e di stare con i suoi coetanei, ma la diagnosi introduce una prospettiva che Niko non può ignorare.

Il giovane Poggi si ritrova così diviso tra la gioia di vedere Jimmy sorridere e la responsabilità di prepararlo al percorso che lo attende da settembre. La vacanza, che avrebbe dovuto alleggerire gli animi, diventa invece un momento di riflessione profonda: Niko teme di sbagliare, teme di ferire il figlio, teme di non essere pronto a sostenerlo come dovrebbe. E questa incertezza lo accompagnerà per tutta la settimana, rendendo ogni scelta più pesante del previsto.

Giulia travolta dalla paura per Luca e le verità che sconvolgono Clara

Il peggioramento della malattia di Luca segna uno dei momenti più dolorosi della settimana. Giulia, che da sempre rappresenta un punto fermo per chi le sta accanto, questa volta fatica a mantenere la lucidità: la sofferenza dell’uomo la colpisce in modo diretto, mettendo a dura prova la sua capacità di reagire.

Ogni notizia, ogni sguardo, ogni silenzio diventa un macigno, e la donna si ritrova a combattere contro un senso di impotenza che non riesce a contenere. Intanto, Clara affronta una verità che la travolge: le reticenze di Rosa riguardo a Eduardo non erano semplici esitazioni, ma il segnale di qualcosa di molto più grave. La scoperta la lascia senza punti di riferimento, costringendola a rivedere ogni gesto, ogni parola, ogni fiducia riposta. Sul fronte più leggero, Bice continua a godersi l’attenzione dei suoi corteggiatori, mentre Massaro e il barone Cotugno si preparano a un confronto che promette scintille. E, come ogni anno, Raffaele saluta i condomini di Palazzo Palladini, dando ufficialmente il via alla pausa estiva.