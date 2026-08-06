L'estate potrebbe aver riservato una sorpresa ai fan di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un'indiscrezione che riguarda Paola ed Edoardo, due protagonisti del trono over dell'ultima stagione. La notizia è stata diffusa da Lorenzo Pugnaloni attraverso una storia Instagram pubblicata nella giornata di giovedì 6 agosto, nella quale si parla di una frequentazione in corso tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi. Un retroscena che ha attirato l'attenzione degli appassionati del programma, considerando che il percorso televisivo di Paola ed Edoardo si era concluso tra dubbi, incomprensioni e una distanza che sembrava ormai difficile da colmare.

Durante la stagione 2025/26 i due avevano già provato a costruire una conoscenza sentimentale, senza però riuscire a trovare un equilibrio stabile. A distanza di diversi mesi dall'ultima apparizione insieme in studio, avrebbero deciso di tornare a sentirsi e di concedersi una nuova opportunità lontano dai riflettori.

Estate decisiva per Paola ed Edoardo

Il presunto riavvicinamento sarebbe maturato proprio durante la pausa estiva, periodo che spesso permette ai protagonisti del programma di vivere le proprie conoscenze senza la pressione delle telecamere. In questo contesto, Paola ed Edoardo avrebbero ricominciato a frequentarsi con maggiore serenità, cercando di lasciarsi alle spalle le tensioni che avevano caratterizzato la loro esperienza nel parterre over.

Per il momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, ma l'indiscrezione ha già acceso la curiosità del pubblico. Non è escluso che la situazione possa trovare spazio nelle prime puntate della nuova edizione, soprattutto se la frequentazione dovesse proseguire nelle prossime settimane.

Le novità attese nelle registrazioni di fine agosto

Nel frattempo cresce l'attesa per il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. Le prime registrazioni della nuova stagione sono previste per il 24 e 25 agosto e serviranno a fare il punto sulle coppie nate nell'ultima edizione e sui principali sviluppi avvenuti durante l'estate. Tra le situazioni che potrebbero catalizzare l'attenzione dello studio c'è anche quella di Elisabetta e Sebastiano.

I due, che avevano lasciato il programma insieme, non sarebbero più una coppia e la fine della relazione potrebbe diventare uno degli argomenti più discussi della ripartenza. Oltre agli aggiornamenti sulle storie già note, non mancheranno i nuovi ingressi nel parterre e i primi colpi di scena destinati ad animare la stagione 2026/27. E in questo scenario, il possibile ritorno di fiamma tra Paola ed Edoardo rischia di trasformarsi in una delle vicende più seguite delle prossime settimane.