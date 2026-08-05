L'estate sta per entrare nel suo momento più caldo, ma per i fan affezionati del dating show più famoso d'Italia lo sguardo è già intrapreso verso il rientro autunnale. La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia infuocata e ricca di colpi di scena, pronta a riaccendere i pomeriggi di Canale 5 a partire da settembre. Mentre il pubblico si gode gli ultimi scorci di vacanza, dietro le quinte del programma targato Maria De Filippi la macchina organizzativa è già a pieno ritmo per preparare le prime puntate. A far battere i cuori dei telespettatori ci ha pensato il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che attraverso i suoi canali social ha svelato in anteprima la data ufficiale delle prime due registrazioni: i motori degli studi Elios si riaccenderanno lunedì 24 e martedì 25 agosto, dando il via ufficiale a una stagione che promette scintille fin dai primissimi minuti.

Tra ospiti di Temptation Island, il ritorno di Gianni e Tina e l'enigma Gemma Galgani

Come da consolidata tradizione estiva, i primi appuntamenti in studio vedranno il consueto intreccio con i protagonisti usciti dall'ultima edizione di Temptation Island, pronti a raccontare l'evoluzione dei loro percorsi sentimentali dopo i drammatici falò di confronto e a riaccendere vecchie polemiche a telecamere spente. Ad accoglierli ci sarà l'immancabile e affilata coppia di opinionisti composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cui ritorno è attesissimo per i consueti commenti al veleno e le dinamiche imprevedibili che riescono sempre a creare. C'è poi enorme curiosità attorno alla figura di Gemma Galgani: la celebre dama torinese tornerà al centro del parterre del trono over, pronta a stupire di nuovo il pubblico tra nuovi corteggiatori e il racconto delle sue ultime avventure estive.

Tensione nel trono over: il possibile confronto tra Sebastiano ed Elisabetta e i dubbi su Mario, Cinzia e Marco

Il clima si preannuncia caldissimo anche per quanto riguarda gli altri volti noti del trono over, a partire da Sebastiano ed Elisabetta. I due si sono ufficialmente lasciati nel corso dei mesi estivi e per questo è atteso un accesissimo confronto faccia a faccia al centro dello studio per chiarire le cause della rottura e sciogliere i nodi rimasti in sospeso. Grande attesa c'è anche per il ritorno di Mario Lenti, pronto a capire se riprendere la sua ricerca o se ci saranno ritorni di fiamma, così come cresce la smania di scoprire la verità sulla coppia formata da Cinzia e Marco: dopo un finale di stagione turbolento e i continui rumor estivi che li hanno visti al centro del gossip, il pubblico scalpita per sapere se i due stiano ancora insieme o se si ripresenteranno da single davanti ai riflettori.