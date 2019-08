L'Eden Project è la più grande biosfera coperta del mondo. Si tratta di una sorta di orto botanico di grandissime dimensioni che raccoglie due differenti aree climatiche: una serra è dedicata alla macchia mediterranea e un'altra serra ospita la foreste pluviale. La struttura si trova in Cornovaglia, nei pressi delle cittadine di St. Blazey e St. Austell. La presentazione dell'Eden Project permette di ammirare le diverse fasi di costruzione di questa imponente struttura, molto complessa e variegata, con serre climatizzate che raggiungono i 50 metri di altezza.

Oltre alle due serre maggiori, il parco si completa con un vasto giardino esterno, con il centro accoglienza ed educazione, e con un ulteriore spazio, denominato il teatro, che ospita conferenze, concerti ed eventi. La bellezza e la facilità di accesso degli spazi rendono questo parco la più grande attrazione della Cornovaglia, oltre che un sito di rilievo mondiale.

In vacanza coi bambini: perché visitare l'Eden Project

Viaggiare coi bambini comporta tutta una serie di accorgimenti e scelte oculate che vanno pianificate prima del viaggio.

Se non si vuole rischiare di annoiarsi né di avere dei figli scontenti per tutto il viaggio, è bene includere delle tappe che siano ideali per l'intrattenimento di tutta la famiglia. Il parco soddisfa in pieno tutti i requisiti per una bella gita di un giorno, perfetta da inserire nel tour del Regno Unito.

La maggior parte della struttura è coperta, quindi è perfettamente fruibile anche in caso di maltempo.

Questo la rende una delle mete preferite anche per chi ha pianificato una vacanza sulle rive del mare della Cornovaglia.

Non solo scienza e natura

Le serre sono riproduzioni di ambienti esotici, ma alzando gli occhi al cielo si resta a bocca aperta anche per le cupole trasparenti, che coniugano scienza e natura in un connubio davvero ben riuscito. Ma Eden Project è anche molto altro.

Essendo un sito dedicato non solo al piacere dei visitatori, ma anche alla divulgazione scientifica e al coinvolgimento dei bambini verso il grande mondo della scienza e della natura, propone tantissime attività per bambini e ragazzi e un fitto calendario di eventi che si tengono durante il corso dell'anno.

Dalle aree di svago come il parco giochi scientifico fino alle scatenate teleferiche, dalle giornate del cantastorie al summer club per ragazzi, si tratta di una struttura estremamente "kid friendly" che di sicuro piacerà anche ai genitori.

Eden Project: cosa sapere e cosa fare prima di partire

Trattandosi di un complesso molto vasto e ben organizzato, è sufficiente entrare per trovare tutto ciò di cui si ha bisogno.

Una parte del complesso è dedicata anche al pernottamento, e perfino passare una notte all'Eden Project diventa un'esperienza memorabile, visto che si dorme in futuristiche cuccette da astronauti. Nella struttura è possibile anche mangiare, e chi segue una dieta vegetariana o vegana troverà tantissime golosità direttamente dalle cucine etiche del complesso.

L'Eden Project inoltre dà la possibilità di ricaricare in loco la propria auto elettrica e offre buoni sconto a chi arriva con i mezzi pubblici, poiché una delle missioni dell'azienda è la promozione delle scelte "green".

Per questo motivo, viene incoraggiato il riciclo e l'utilizzo di stoviglie e bottiglie riusabili, come le borracce.

E' comunque una buona idea informarsi preventivamente sugli eventi settimanali, magari per trovare proprio l'attività ideale per la famiglia o i bambini, sulle visite guidate e su seminari e conferenze che ognuno può ritenere più interessanti.