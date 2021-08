L’ultraciclista Omar Di Felice sarà ospite a San Ginesio in due giornate aperte a tutti e dedicate all’avventura outdoor in bici. L'ultraciclismo è una specialità del ciclismo, che consiste nel gareggiare su lunghe distanze, con bici da strada, mountain bike e handbike. Le gare di ultraciclismo possono essere su strade aperte oppure su circuito chiuso. Nell'evento ci sarà sia la presentazione del libro che una ciclopedalata di 50 km insieme a tutti i partecipanti con un bel ristoro finale. Sarà un modo per conoscere la storia e le fantastiche avventure di Omar in tutto il mondo.

Pedalare chilometri e chilometri da solo nelle zone richiede non solo un forte allenamento fisico ma anche mentale, sarà quindi interessante capire come si sviluppa il workout di Omar durante la preparazione.

L'evento

Il programma organizzato in due giornate, accessibili a tutti gratuitamente previa prenotazione, prevede:

Venerdì 6 agosto aperitivo ore 18:30

Omar Di Felice presenta il suo ultimo libro “Zona Omar” ed. Baldini + Castoldi e racconta le avventure più estreme affrontate in bicicletta: dalla traversata invernale dell’Alaska al raggiungimento a Marzo del Campo Base dell’Everest (5364 metri). Al termine ci sarà l'aperitivo offerto dagli organizzatori.

Sabato 7 agosto ciclopedalata ore 8:30

La partenza e l'arrivo sono fissati presso UYN Basecamp Store di San Ginesio (MC) dove inizierà la pedalata insieme a Omar Di Felice sui monti Sibillini.

Il percorso previsto è ad anello per una lunghezza complessiva di circa 50 km con ristori offerti nella Baita “La Capannina” .

La Regione Marche investe su turismo e cicloturismo

La Regione Marche negli ultimi anni ha puntato molto sul cicloturismo in termini di finanziamenti e promozione del territorio in bici. Il progetto regionale Marche Outdoor è stato portato avanti sul sito web ufficiale e sui social di riferimento, con promoter d'eccezione come il campione Vincenzo Nibali.

L'obiettivo è quello di promuovere il territorio incentivando l'utilizzo della bici che rappresenta un ottimo mezzo di spostamento perché in primis non inquina e poi permette di pedalare con lentezza alla scoperta di fantastici borghi collinari. Sono nati tour operator che in collaborazione con gli store locali di biciclette promuovono la scoperta del territorio in e-bike.

Dai Monti Sibillini alla Riviera Adriatica troviamo molti percorsi su strade asfaltate, strade bianche e sterrato. Inoltre, negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più la cultura del cicloturismo misto con bici gravel, ovvero una soluzione intermedia tra strada e mountain bike che permette di fare di tutto un po'. Il progetto Gravel Marche prevede la diffusione dello spirito gravel e la pubblicazione sulla piattaforma Komoot di percorsi gratuiti accessibili a tutti, da fare nella Regione Marche. Uno degli inconvenienti dell'ultimo anno è stato l'aumento dei prezzi delle bici dovuti ad una sempre più crescente richiesta causata soprattutto dalla pandemia ed al fermo di alcune fabbriche che ha provocato ritardi sulle consegne. Insomma sembra che la bici sia stia finalmente prendendo il posto che merita nel mondo.