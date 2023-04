Un viaggio in Giappone è la curiosità anche di scoprire il significato dell'Amore, ma cosa sono i sentimenti per i giapponesi e cosa c' è da sapere se si vuole sposare una donna di Tokyo. La società giapponese si basa sulle garanzie non solo nel commercio ma anche nei rapporti sentimentali. Invitare un'altra persona in un gruppo di amici significa prendersene completamente la responsabilità ed essere garante nel gruppo delle sue azioni, mentre rifiutare un invito al bar per conoscere altri amici può non essere visto di buon occhio.

L'amore a Tokyo, quali sono le aspettative sociali

Nell'amore i giapponesi cercano garanzie, tendono infatti a stare con persone della loro stessa formazione, con interessi in comune, anche il carattere deve avere delle somiglianze. Viaggiare in Giappone significa poter scoprire gli aspetti più intimi della società, un mondo sottile e ancora poco conosciuto che affascina tanti turisti. L'amore a Tokyo si può capire non solo dai libri ma immergendosi in una cultura con gli occhi di un attento esploratore. Più che stimolarsi a vicenda i giapponesi si uniformano. Le aspettative sociali in Giappone sono altissime, a 25 anni si lavora a 30 ci si sposa e questo schema va rispettato.

Nell'amore i giapponesi non si lasciano andare ai colpi di fulmine e provano vergogna nel manifestare i loro sentimenti.

Questa mentalità è più insita negli anziani ma fa comunque parte di un' abitudine radicata nella cultura nazionale. I matrimoni con stranieri sono accettati solo in famiglie con una mentalità più aperta. C' è da dire, inoltre, che il Giappone ha una grande passione per l'Italia, un italiano sarà accolto più volentieri. I più giovani hanno una cultura diversa ma difficilmente si mettono in gioco con uno straniero perchè risentono l' effetto di un ambiente che conserva in parte usi e costumi di un tempo.

Le donne e l'amore a Tokyo, come sono viste dai giapponesi

Per una donna le cose sono più complicate, a 30-35 anni devi avere marito e figli e le donne trovano difficoltà ad inserirsi nelle grandi aziende dove ci sono per lo più uomini. Questo non vuol dire che non siano presenti nelle alte cariche dello Stato, ma hanno per lo più un ruolo di rappresentanza.

In Giappone si ostenta un egualitarismo che ancora non è stato raggiunto. Il cammino delle donne trova degli ostacoli dovuti ad un modo di pensare che non le ha ancora messe in condizioni di parità, e questa in parte è anche la nostra storia. L'amore a Tokyo è una ricerca di affinità, la società ha determinate regole che ancora persistono nonostante il Giappone sia una dei Paesi più moderni al mondo.

La storia di Yuri nell'amore a Tokyo

Yuri conosce un italiano al parco e nutre un interesse che non dimostra facilmente. Ma dopo aver manifestato i suoi sentimenti il compagno in una situazione pessima dal punto di vista lavorativo e psicofisico fa ritorno in Italia per riprendersi. Quando il compagno rientra a Tokyo i due si rivedono e le famiglie si conoscono.

Trascorso un po' di tempo si sposano con la cerimonia del rito shintoista per poi arredare la casa con uno stile particolare. Certo è che una coppia con delle differenze culturali trova delle difficoltà che non sono però insormontabili. Il loro percorso è stato simile, Yuri ha conosciuto l' Italia ed il marito il Giappone creando un background comune che ha portato serenità nella coppia ed anche un certo umorismo. Non mancano ovviamente le scaramucce ma stupidaggini superabili dalla comune decisione di costruire una strada insieme. L'amore a Tokyo ha tante sfaccettature, tradizione e mondo moderno si incontrano e scontrano ma questo non fa perdere al Paese il suo fascino misterioso.