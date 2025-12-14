Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce il numero di italiani pronti a partire per una breve vacanza tra Natale e Capodanno. C’è chi cerca un’idea all’ultimo minuto e chi spera ancora di trovare una soluzione low-cost per chiudere l’anno lontano da casa tra brindisi e festeggiamenti.

Secondo le tendenze di viaggio di questo periodo, le mete più gettonate per le vacanze di fine anno 2025 restano le grandi città d’arte e le capitali europee. In Italia continuano ad essere molto richieste Napoli, Roma, Milano e Venezia, scelte per l’atmosfera natalizia, gli eventi in programma e le tradizioni locali.

All’estero, città come Parigi, Vienna, Londra e Praga restano senza dubbio un grande classico ed attirano migliaia di visitatori grazie ai mercatini, alle luminarie e ai festeggiamenti di Capodanno in piazza. Tuttavia, proprio l’elevata popolarità rende queste destinazioni affascinanti ma spesso meno accessibili dal punto di vista dei costi, soprattutto per chi prenota tardi.

Le mete italiane

Ma non bisogna disperare, con un po’ di ingegno e tanta inventiva, Natale e Capodanno in viaggio possono essere altrettanto divertenti, festosi e pieni di nuove mete da scoprire o di mete, magari già conosciute, che meritano di essere riscoperte e rivalutate.

Accanto alle mete più popolari, esistono, quindi, alternative ancora convenienti, ideali per chi vuole partire proprio a ridosso delle prossime feste.

In Italia, una delle soluzioni più interessanti è rappresentata da città di medie dimensioni ricche di eventi natalizi ma meno affollate. Perugia, ad esempio, offre mercatini, iniziative culturali e un centro storico raccolto, con prezzi medi di alloggi e ristoranti più contenuti rispetto alle grandi città.

Anche Salerno, grazie alle celebri Luci d’Artista, resta una meta molto apprezzata, con possibilità di soggiorni last minute soprattutto fuori dai giorni centrali e la posizione favorevole alle porte della costiera amalfitana che potrebbe far saggiare anche un pizzico del sapore d’estate.

Le mete europee

Guardando all’Europa, chi cerca un viaggio economico può orientarsi verso alcune capitali dell’Est.

Praga, Budapest e Bratislava mantengono un buon equilibrio tra atmosfera festiva e costi sostenibili, mentre città come Belgrado o Sofia si confermano tra le più accessibili per quanto riguarda hotel, cibo e trasporti, pur offrendo eventi e celebrazioni per il Capodanno. Per le temperature certamente non proprio favorevoli bisognerà solo attrezzarsi e coprirsi bene, lasciandosi accarezzare dal freddo che non sminuirà la bellezza di alcuni di questi luoghi che profumano di Natale.

Per risparmiare e non restare a casa per le prossime vacanze natalizie, il consiglio più utile potrebbe essere quello di puntare su date flessibili, partenze infrasettimanali e scegliere strutture d’accoglienza leggermente decentrate. Anche i collegamenti via treno o autobus potrebbero rappresentare una valida alternativa ai voli che sono certamente più costosi all'ultimo momento.