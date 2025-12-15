Raffaella Fico e Armando Izzo hanno comunicato attraverso i social di aver affrontato una grave perdita. Il bambino che la coppia stava aspettando non c’è più. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato nelle storie Instagram del calciatore e successivamente ricondiviso anche dalla showgirl e da tutte le testate i informazione. Nel testo diffuso sui social, il difensore del Monza spiega che la gravidanza si è interrotta al quinto mese e invita ad evitare qualsiasi tipo di speculazione. Il difensore ha affermato: "Chiediamo rispetto e silenzio", sottolineando come questo sia per entrambi un momento di profondo dolore.

Nel messaggio postato tra le proprie storie di Instagram, e condiviso, poi, dalla compagna, afferma che l’unica forza per affrontare quanto accaduto è il legame che li unisce. La showgirl napoletana ha accompagnato l’annuncio con una storia Instagram dal forte valore simbolico: l'immagine di un piccolo angelo, è stata accompagnata da una breve dedica rivolta al bambino, già considerato parte integrante della loro famiglia nonostante non fosse ancora nato.

Il punto sulla relazione tra Fico e Izzo

Negli ultimi mesi la coppia aveva condiviso sui social molti momenti legati all’attesa del figlio e alla nuova vita insieme. Solo pochi giorni prima dell’annuncio della perdita, Fico e Izzo avevano anche celebrato anche il gender reveal, rendendo noto che sarebbe presto nato un maschietto.

Un evento che aveva reso pubblico il loro progetto di famiglia e che aveva attirato l’attenzione dei media e reso felici i tanti fan e gli amici. La coppia aveva ufficializzato la relazione nello scorso mese di ottobre, dopo che si erano susseguite molte indiscrezioni, soprattutto dopo la rottura del calciatore con la moglie.

Chi sono Armando Izzo e Raffaella Fico

Raffaella Fico è un volto noto dello spettacolo italiano, conosciuta per la partecipazione a programmi televisivi e reality come il Grande Fratello, che l’ha lanciata, e l’Isola dei Famosi. Nata nel 1988 in un comune alle porte di Napoli, si è fatta conoscere nel tempo anche per la storia d’amore con Mario Balotelli che l’ha resa madre di Pia, che oggi ha 12 anni.

Armando Izzo è un calciatore professionista, difensore, con un passato in Serie A. Attualmente è sotto contratto con il Monza che milita in serie B dopo la retrocessione dello scorso campionato. Nato nel 1992 nel popoloso quartiere di Scampia, ha giocato in carriera anche con Napoli, Avellino, Genoa, Torino e Triestina. Anche lui ha una figlia nata da un precedente matrimonio.