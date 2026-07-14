Il 14 luglio 2026 è stata presentata la guida "Come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto. In viaggio con Jake Carson". Il volume promuove il turismo lento e sostenibile, proponendo itinerari per esplorare i 32 borghi marchigiani tra i più belli d'Italia, con soli mezzi pubblici. L'opera, iniziativa dell'Associazione 'I Borghi più belli d'Italia', è di Jake Carson, content creator inglese, e Mariangela Albertini, promotrice di Gradara.

La presentazione, a Palazzo delle Marche di Ancona, ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, dei rappresentanti associativi, degli autori e dell'editore Simone Giaconi.

Edito da Giaconi Editore, il libro di 165 pagine offre schede dettagliate bilingue per ogni borgo. È dedicato a Livio Scattolini, ex sindaco di Corinaldo, vicepresidente e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione, scomparso nel 2024 a 67 anni.

Viaggio sostenibile nei borghi marchigiani

La guida propone un approccio pratico per scoprire le località senza auto, promuovendo un turismo rispettoso di ambiente e tradizioni. Gianluca Pasqui: “Questo libro non si limita a descrivere luoghi bellissimi, propone un modo diverso di guardarli e di raggiungerli. È una guida per un turismo senza fretta, che rispetta l'ambiente, la natura, il territorio, che riesce ad assaporare i valori e le tradizioni tramandate, la storia, il paesaggio, l'architettura, i dialetti.” Jake Carson, via messaggio video, ha spiegato: “Viaggio solo con i mezzi pubblici, per vivere i luoghi con calma e senza fretta.

È possibile visitare questi borghi senza auto. Il libro vuole anche stimolare una riflessione su come si può viaggiare in maniera più sostenibile.”

Frutto dell'incontro tra gli autori, il volume è uno strumento pratico per esplorare le Marche senza auto, con itinerari suggestivi tra mare, colline e paesaggi. Include consigli per spostamenti con mezzi pubblici, promuovendo una modalità accessibile e sostenibile.

Il network de 'I Borghi più belli d'Italia'

Nata nel 2002, l'Associazione 'I Borghi più belli d'Italia' conta 360 siti certificati. Le Marche, dal 2015, sono state la prima regione a istituire un comitato regionale e con l'Umbria detengono il primato per borghi certificati. Alla presentazione hanno partecipato Amato Mercuri, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, e Sabrina Virgili, Borghi Marche.

La pubblicazione bilingue si rivolge a residenti e turisti (italiani e stranieri). Mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei borghi marchigiani, promuovendo un turismo attento ad ambiente e comunità.