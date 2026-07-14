Il “gig tripping”, ovvero il viaggio per assistere a un concerto, è un fenomeno turistico in forte crescita. Da nicchia, è oggi sempre più diffuso, trasformando l’evento musicale in una motivazione primaria di viaggio. Questa tendenza è stata al centro della 47ª edizione della Bit di Milano, dove è stato presentato il progetto espositivo Why – Travel by Motivation, che valorizza il turismo legato agli eventi e ai grandi concerti.

I dati Siae evidenziano in Italia 3,3 milioni di spettacoli dal vivo annuali, con 253,5 milioni di spettatori e 4 miliardi di euro di spesa.

La musica, pur rappresentando solo il 2% degli spettacoli, incide per il 25% sulla spesa. La ricerca AssoConcerti con l’Università di Pisa ha rilevato nel 2025 40.324 concerti pop, rock e leggera, con oltre 26 milioni di spettatori e una spesa pubblica superiore al miliardo di euro. Le ricadute economiche complessive sul territorio dagli eventi live hanno raggiunto i 4,3 miliardi di euro, generando oltre 11 milioni di pernottamenti nazionali.

L'impatto dei grandi eventi musicali

La conferma del turismo musicale arriva dai grandi concerti che attraggono pubblico da tutta Italia e dall’estero. I concerti di Taylor Swift a Milano hanno visto il 77% degli spettatori da fuori regione e quasi un terzo dall’estero.

David Gilmour a Roma ha registrato l’83% del pubblico da fuori Lazio, con ricadute stimate in 60 milioni di euro. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha radunato 250.000 persone, confermando il grande richiamo di questi eventi.

Riguardo la sicurezza dei maxi-eventi, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha definito il concerto di Ultimo a Tor Vergata “una gran bella prova”. Ha sottolineato la preparazione meticolosa, durata mesi e che ha coinvolto numerose istituzioni. Giannini ha ribadito che la piena riuscita dell’evento si misura dall'assenza di feriti, un obiettivo pienamente raggiunto.

Il progetto Why – Travel by Motivation

Il progetto Why – Travel by Motivation, presentato alla Bit di Milano, articola l’offerta espositiva in sette cluster tematici e un hub trasversale, dedicati alle principali ragioni che orientano la domanda turistica internazionale.

Il cluster Events, Festivals & Entertainment valorizza il turismo legato a grandi eventi, festival e fruizioni esclusive. Un ulteriore spazio di approfondimento è il Travel Makers Fest, festival del turismo di Bit, che ospita confronti tra imprenditori, istituzioni, destination manager, creativi e innovatori. L’edizione 2027 sarà incentrata sul tema The Power of Trust.