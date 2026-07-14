È stata ufficialmente presentata l'applicazione di Marche Active Tourism, una piattaforma digitale all'avanguardia interamente dedicata alla promozione del turismo attivo nella suggestiva regione Marche. Questa iniziativa strategica mira a valorizzare appieno il territorio regionale, offrendo ai visitatori uno strumento innovativo e intuitivo per scoprire una vasta gamma di percorsi, attività ed eventi unici, tutti strettamente legati al dinamico mondo del turismo outdoor.

Un Portale Digitale per l'Avventura nelle Marche

L'applicazione, progettata per essere facilmente accessibile su dispositivi mobili, consente agli utenti di accedere a una vasta e dettagliata gamma di informazioni.

Tra queste, si trovano itinerari accuratamente mappati, escursioni guidate per ogni livello di difficoltà, un calendario aggiornato di eventi sportivi di rilievo e numerose iniziative locali che arricchiscono l'esperienza. L'obiettivo primario di questa piattaforma è facilitare l'organizzazione di esperienze turistiche immersive, profondamente connesse alla natura incontaminata e allo sport, rendendo più semplice la fruizione delle risorse naturali e del ricco patrimonio culturale delle Marche. Grazie a questa app, i turisti possono pianificare con precisione attività come emozionanti sessioni di trekking lungo sentieri panoramici, percorsi ciclabili mozzafiato adatti a diverse esigenze, suggestive escursioni a cavallo attraverso paesaggi incantevoli e un'ampia varietà di divertenti sport acquatici, dalle attività lacustri a quelle marine.

L'applicazione fornisce inoltre aggiornamenti costanti e in tempo reale su manifestazioni e appuntamenti in programma, garantendo un'esperienza sempre attuale e coinvolgente.

Sinergie Territoriali e Sviluppo Sostenibile

La nascita dell'app ufficiale di Marche Active Tourism rappresenta un passo avanti significativo e una visione strategica per il futuro della promozione turistica regionale. L'iniziativa coinvolge attivamente una stretta collaborazione tra enti locali, dinamiche associazioni sportive e qualificati operatori turistici, con l'intento di creare una rete integrata di servizi. Questa sinergia territoriale è pensata per beneficiare sia i visitatori, che trovano un supporto completo e una guida affidabile, sia le comunità locali, che vedono valorizzate le proprie risorse e opportunità di sviluppo.

L'applicazione si propone inoltre di incrementare la visibilità delle eccellenze paesaggistiche e culturali delle Marche, dai borghi storici alle tradizioni enogastronomiche, favorendo al contempo un turismo sostenibile e profondamente rispettoso dell'ambiente. Questo approccio incoraggia un'esplorazione responsabile, contribuendo a preservare la bellezza naturale e l'integrità culturale della regione per le generazioni future.