È ora ufficialmente disponibile sugli store digitali l’applicazione di Marche Active Tourism, un innovativo strumento mobile pensato per rivoluzionare la promozione e la gestione del turismo attivo nella splendida regione delle Marche. Questa iniziativa mira a creare una rete dinamica e interconnessa tra viaggiatori, operatori locali, suggestivi borghi, affascinanti aree naturalistiche e le molteplici esperienze tipiche del territorio marchigiano. L’app, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, si propone come un punto di riferimento essenziale per chi desidera esplorare la regione in modo autentico e sostenibile.

L’obiettivo primario di questa nuova piattaforma è duplice: da un lato, semplificare l’organizzazione delle attività turistiche per gli utenti, dall’altro, rendere l’offerta regionale più accessibile e trasparente. Il catalogo delle proposte è vasto e variegato, spaziando dalle avvincenti escursioni a piedi e in bicicletta alle immersive visite guidate nei borghi storici, fino alle imperdibili esperienze enogastronomiche e ai completi viaggi organizzati. Gli utenti possono consultare le proposte aggiornate, prenotare le attività desiderate, effettuare pagamenti online in totale sicurezza e gestire in tempo reale eventuali modifiche o cancellazioni. Per garantire un’esperienza senza intoppi, sono previste notifiche push che informano su conferme, variazioni di orario o annullamenti, anche in base alle condizioni meteo.

Funzionalità avanzate e impatto sul territorio

L’applicazione si configura non solo come una vetrina digitale accattivante, ma come un vero e proprio strumento operativo completo, sia per i turisti che per gli operatori del settore. Tra le funzionalità integrate spicca il car pooling, una soluzione intelligente che facilita la condivisione dell’auto tra i partecipanti fino al punto di ritrovo delle attività. Questa opzione non solo incentiva forme di turismo sostenibile, riducendo l’impatto ambientale, ma favorisce anche la socialità e l’interazione tra i viaggiatori, arricchendo l’esperienza complessiva. L’app offre inoltre un canale diretto e privilegiato per accedere a promozioni esclusive, scoprire iniziative territoriali e partecipare a eventi gratuiti, stimolando la partecipazione e la scoperta continua delle opportunità offerte dal territorio marchigiano.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità di crescita e visibilità per l’intera rete di guide turistiche, strutture ricettive, produttori locali e altri operatori economici che collaborano attivamente con Marche Active Tourism. La centralizzazione dell’offerta e la digitalizzazione dei flussi turistici mirano a ottenere una distribuzione più omogenea dei visitatori sull’intero territorio. Questo approccio strategico supporta la destagionalizzazione del turismo e promuove la valorizzazione delle mete meno note, sia nell’entroterra che lungo la costa marchigiana, contribuendo a un sviluppo turistico più equilibrato e diffuso.

Marche Active Tourism: la visione dietro l'app

Marche Active Tourism si è affermata come una realtà specializzata e di riferimento nell’organizzazione di escursioni guidate e viaggi nelle Marche.

Il servizio si distingue per la capacità di offrire una vasta gamma di esperienze uniche, sempre accompagnate da guide esperte e qualificate, che conducono i partecipanti alla scoperta degli itinerari naturalistici e culturali più spettacolari della regione. L’introduzione di questa applicazione si inserisce perfettamente in questo contesto, potenziando significativamente l’accesso alle attività proposte e facilitando in modo innovativo la connessione tra la domanda e l’offerta turistica. È un passo avanti verso un turismo più connesso e personalizzato.

Con il lancio di questa app, il settore del turismo nelle Marche compie un deciso passo verso l’innovazione digitale, fornendo a turisti e operatori uno strumento all’avanguardia, progettato per connettere esperienze, territori e servizi in maniera semplice, immediata ed efficace, proiettando la regione verso un futuro turistico sempre più interattivo e accessibile.