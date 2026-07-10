Il Consorzio Umbria & Bike lancia ufficialmente l'iniziativa 'Umbria networking experience', un modello innovativo che il prossimo 15 luglio trasformerà l'assemblea associativa in un'esperienza itinerante di networking, interamente dedicata al turismo attivo. Questo nuovo format è concepito per unire l'emozione di un tour in bicicletta alla profonda valorizzazione del ricco patrimonio paesaggistico dell'Umbria. L'obiettivo primario è offrire agli operatori della filiera turistica un'occasione concreta di incontro e collaborazione, rafforzando così l'offerta di turismo esperienziale nella regione e permettendo ai partecipanti di vivere in prima persona quel concetto di turismo lento, sostenibile e autentico che il Consorzio promuove con convinzione.

Un itinerario tra paesaggi e opportunità

La giornata prenderà il via dalla località di Attigliano, snodandosi attraverso un percorso suggestivo che toccherà Lugnano in Teverina, Guardea, le misteriose grotte dell'illuminata, l'imponente castello di Alviano, l'oasi Wwf del Lago di Alviano, la storica Orvieto e il sereno Lago di Corbara. Questo tour non sarà solo un momento di scoperta, ma si trasformerà esso stesso in un potente strumento di promozione turistica, raccontando il territorio umbro attraverso immagini e contenuti dedicati. La seconda parte dell'evento si svolgerà presso l'Altarocca Wine Resort, dove, oltre agli adempimenti assembleari, avrà luogo una sessione strutturata di networking tra le aziende aderenti al Consorzio.

L'incontro è strategico per favorire l'incontro e la collaborazione tra strutture ricettive, operatori bike, agriturismi, guide ambientali, produttori e servizi turistici locali, con l'intento di sviluppare offerte integrate capaci di rendere la destinazione Umbria ancora più competitiva.

La visione di Umbria & Bike per un turismo autentico

Il Consorzio Umbria & Bike è nato con la chiara missione di valorizzare l'Umbria come meta d'eccellenza per il cicloturismo e il turismo outdoor, promuovendo un modello di viaggio intrinsecamente lento e sostenibile, in stretta sinergia con istituzioni e amministrazioni locali. Attraverso il suo portale web dedicato, il Consorzio mette a disposizione una rete integrata di servizi bike-friendly, che include esperienze guidate professionali e il noleggio di e-bike, rivolgendosi a viaggiatori individuali, coppie e piccoli gruppi.

L'attività del Consorzio si inserisce in un contesto regionale che mira a rendere l'Umbria una destinazione sempre più attrattiva e accessibile, ponendo una particolare enfasi sulla sostenibilità e sulla profonda valorizzazione del suo territorio unico.

Rolando Fioriti, presidente di Umbria & Bike, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Abbiamo voluto ripensare il concetto stesso di assemblea, trasformandola in un momento di partecipazione attiva e di incontro reale tra tutti gli attori del territorio. Crediamo fermamente che le migliori collaborazioni nascano dalla condivisione di esperienze, vivendo insieme i luoghi e mettendo in connessione competenze diverse. È questo il valore aggiunto della nostra iniziativa: creare opportunità concrete di sviluppo mentre si racconta l'Umbria attraverso ciò che la rende unica".

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore, significativo passo nel percorso di crescita del Consorzio, che negli ultimi anni ha saputo sviluppare progetti mirati e partecipare attivamente a fiere ed eventi di settore, consolidando il suo impegno nella promozione del turismo esperienziale e integrato nella regione.