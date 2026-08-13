La Liguria si prepara a un Ferragosto 2026 che si preannuncia all'insegna del "tutto esaurito", consolidando la sua posizione tra le mete estive più ambite e ricercate d'Italia. Le previsioni per il periodo di punta delle vacanze estive indicano un'occupazione delle strutture ricettive regionali che sfiora l'eccezionale quota del 95%. Questo dato significativo, che emerge da un attento e costante monitoraggio del settore, sottolinea un forte e continuo incremento delle prenotazioni turistiche, attrattive sia per i numerosi visitatori italiani che per quelli provenienti dall'estero, confermando l'ampio richiamo internazionale della regione.

Ferragosto 2026: occupazione record e le località più ambite

L'analisi dettagliata delle prenotazioni conferma che le principali località costiere liguri hanno quasi raggiunto la piena capienza, registrando un'affluenza straordinaria. Tra le aree più richieste si annoverano la vivace Genova, con il suo ricco patrimonio storico e culturale che attrae migliaia di visitatori, e le rinomate Riviere, sia quella di Ponente che quella di Levante, entrambe celebri per le loro bellezze naturali e le offerte turistiche diversificate. In particolare, si registra una notevole e concentrata affluenza in centri turistici di grande richiamo come la celebre Sanremo, famosa per il suo festival e le sue spiagge, la pittoresca Alassio, con il suo iconico muretto e le sue eleganti boutique, la mondana Rapallo e l'esclusiva Portofino, simbolo del lusso e della bellezza paesaggistica.

Il tasso di occupazione del 95% non si limita a una singola tipologia di alloggio, ma si estende in modo uniforme a tutte le categorie: dagli hotel tradizionali ai bed & breakfast accoglienti, dai campeggi immersi nel verde della natura alle case vacanza che offrono maggiore autonomia, garantendo un'ampia e variegata scelta ai turisti. La regione si conferma così una delle destinazioni più dinamiche e ricercate per chi desidera una vacanza estiva all'insegna del mare cristallino, della cultura, del buon cibo e del relax.

Il ruolo strategico delle associazioni di categoria nel turismo ligure

Le associazioni di categoria del settore turistico in Liguria rivestono un ruolo fondamentale e strategicamente cruciale per l'intero comparto.

Sono queste entità, infatti, a curare il monitoraggio costante e la raccolta puntuale dei dati relativi all'andamento delle prenotazioni, fornendo un quadro preciso, affidabile e aggiornato della situazione ricettiva regionale. Rappresentando con dedizione e professionalità gli operatori del comparto alberghiero ed extralberghiero, queste associazioni non si limitano alla mera rilevazione statistica. Offrono, infatti, un supporto essenziale attraverso servizi di consulenza mirata, promuovono attivamente le diverse attività ricettive presenti sul territorio e si impegnano con costanza nella valorizzazione complessiva dell'offerta turistica regionale. La loro collaborazione sinergica e proficua con le istituzioni locali è cruciale per stimolare la crescita sostenibile del settore e per assicurare che i servizi offerti ai visitatori mantengano elevati standard di qualità, contribuendo in modo significativo a rafforzare l'immagine della Liguria come destinazione turistica di eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

L'eccezionale percentuale di occupazione delle strutture registrata in Liguria per il Ferragosto è una chiara e inequivocabile testimonianza dell'indiscutibile attrattività della regione. Questo successo evidenzia anche la grande capacità del settore turistico locale di organizzarsi, di innovarsi e di rispondere efficacemente alla crescente domanda turistica, sia nazionale che internazionale. La Liguria, con le sue coste mozzafiato, i suoi borghi caratteristici, la sua ricca storia e la sua offerta variegata, si conferma inequivocabilmente tra le mete preferite per le vacanze estive in Italia, promettendo un'esperienza indimenticabile ai suoi numerosi ospiti e consolidando la sua reputazione di destinazione di primo piano.