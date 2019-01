Advertisement

In queste ore sull'Italia è in arrivo un nuovo vortice di aria fredda. La scorsa settimana le temperature sono scese notevolmente in tutta Italia, anche di 10 gradi sotto la media stagionale e diverse sono state le zone colpite da forti nevicate. Per l'Epifania è arrivato poi un momento di tregua, ma adesso il freddo e le nevicate a bassa quota stanno per ritornare specialmente al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà a rimanere al 'secco' come gli ultimi giorni.

Nuovo vortice di aria fredda

Le temperature nuovamente in calo porteranno anche nevicate a bassa quota.

Il vortice di aria fredda in arrivo porterà conseguenze meno importanti rispetto a quelle degli scorsi giorni, quando le nevicate e le temperature sono state piuttosto gelide.

Le condizioni climatiche [VIDEO]cambieranno già a partire dal pomeriggio di oggi 8 gennaio. E' infatti in arrivo dal Nord Atlantico una perturbazione che porterà piogge e temperature fredde soprattutto al Centro-Sud.

Da domani invece, mercoledì 9 gennaio, una nuova ondata di aria fredda farà capolino sul Mediterraneo centrale causando bassa pressione specialmente nelle regioni meridionali e nel sud dei Balcani. Il freddo sarà più marcato nelle regioni adriatiche e meridionali. Giovedì potrebbe far ritorno anche la neve anche a quote molto basse, anche di 200 metri. Le regioni interessate saranno perlopiù Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Marche e Molise. Al Nord invece, la situazione sarà migliore: continuerà l'assenza di piogge.

Venti freddi e temperature giù

Nelle regioni settentrionali non ci saranno piogge, tranne che per qualche sporadico episodio sull'estremo Nord-Est e sulle Alpi di confine.

Ormai da diversi giorni sulle Alpi soffiano i venti secchi di foehn con assenza di neve fin dalle quote medie.

Sul resto dell'Italia, a far calare le temperature [VIDEO] saranno soprattutto i venti freddi in arrivo. A partire dal pomeriggio di oggi, si prospettano piogge sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Dopo il tramonto si formerà nebbia nella maggior parte della Val Padana. Le temperature minime saranno in calo al Sud, mentre le massime sono il lieve rialzo. Domani invece, 9 gennaio, sull'Appennino il cielo sarà per lo più nuvoloso con piogge e nevicate. Durante il corso del pomeriggio, le piogge si placheranno al Sud e ci sarà un miglioramento, che però durerà ben poco: durante la serata la situazione peggiorerà nuovamente.