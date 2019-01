Advertisement

Quello appena iniziato, pare essere un anno imprevedibile per ciò che concerne le previsioni meteorologiche. Infatti, dopo una tregua avvenuta proprio nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 9 gennaio si assisterà pian piano all'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda, una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale che andrà ad interessare in particolare la Campania e la città di Napoli [VIDEO], ma anche il resto del territorio meridionale italiano. Nelle prossime ore, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, si dovrebbe assistere ad un calo repentino delle temperature in Campania, che entro giovedì 10 gennaio si abbasseranno di circa 4-5 gradi.

Anche a bassa quota, infatti, sono previste forti piogge e delle nevicate che potrebbero 'imbiancare' il sud della penisola nuovamente.

Il meteo a partire dal 9 gennaio: prevista nuova ondata di freddo in Campania e al sud

L'arrivo di questa aria gelida è iniziato già dal pomeriggio e dalla sera di ieri martedì 8 gennaio, ma si estenderà anche nei prossimi giorni e causerà quindi un calo drastico delle temperature.

Se nella giornata dell'8 gennaio, infatti, si sono registrate temperature che stazionavano sugli undici gradi, da mercoledì 9 gennaio la situazione meteorologica dovrebbe cambiare totalmente. Su Napoli e la Campania in generale, infatti, si registreranno 3 gradi di minima, mentre da giovedì 10 andranno in maniera stabile addirittura sotto lo zero. Per quanto riguarda le massime, invece, non andranno oltre i 3 o 4 gradi. Sulle zone interne della Campania, invece, già da oggi mercoledì 9 gennaio le temperature saranno tra 4 e zero gradi, mentre da giovedì potrebbero arrivare addirittura ad un picco di -4 ad Avellino e Benevento. Questo stando alle recenti previsioni.

Se il sud del nostro Paese verrà investito nuovamente da questa seconda ondata di freddo gelido di gennaio, resiste invece il nord, che per il momento resta a secco, seppur con temperature piuttosto basse.

Insomma, la zona veramente più colpita in quest'ultimo periodo sarà assolutamente quella meridionale della nostra penisola. Dopo l'allerta meteo diramata soltanto qualche giorno fa [VIDEO]in Campania, Napoli e tutto il resto del territorio si dovranno preparare ad accogliere un altro periodo di maltempo che ci si augura passerà in fretta senza causare grossi disagi per quanto riguarda la mobilità dei cittadini.