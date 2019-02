Annuncio

Annuncio

Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni meteorologiche dell’Italia dovrebbero migliorare nettamente.

Arriva l'ondata di freddo dalla Russia

È ormai alle porte l'intensa ondata di freddo che dalla Russia dopo aver colpito i Balcani investirà la nostra nazione con particolare attenzione verso il centro sud, dove il clima momentaneamente si aggira al di sotto dei 12 gradi.

La conferma dell’arrivo dell’ondata di gelo è stata data dal meteorologo Edoardo Ferrara, il quale ha sottolineato come questa volta la glaciale perturbazione sarà accompagnata da forti raffiche di vento che soffieranno dalla zona adriatica ad oltre 70-80 km orari al cento nord e più di 100 km orari nelle zone del sud della nostra nazione.

Annuncio

La giornata di sabato 23 febbraio in particolare sarà caratterizzata da forte vento, gelo e piogge soprattutto sul medio e basso adriatico e sulle regioni del sud, mentre per quanto riguarda domenica 24 febbraio sono previsti temporali e forti nevicate soprattutto in Abruzzo, Molise e Puglia. In Calabria e Sicilia il tempo sarà instabile per tutto il week end con diversi rovesci sparsi che interesseranno principalmente la zona ionica. Nelle regioni del sud previsti miglioramenti già dalle prime ore della serata di domenica 24.

Oltre che l’arrivo di aria gelida ed un calo a picco delle temperature, sono previste nevicate sparse principalmente nelle zone di Potenza, Campobasso e Roccaraso e nelle città limitrofe.

Annuncio

Probabili nevicate potrebbero riguardare anche le zone di Alberobello, Martina Franca, Sulmona, Vasto, Chieti, Termoli, Bari, Foggia, Matera, Cosenza, Avellino, Caltanissetta e Ragusa.

Secondo quanto dichiarato dal meteorologo Ferrara, queste perturbazioni che interesseranno maggiormente il centro sud dureranno giusto per un week-end. Dalla prossima settimana, quindi a partire da lunedì 25 febbraio, l’anticiclone dovrebbe riportare stabilità nelle zone del centro-sud e le temperature dovrebbero risalire. In particolare, al nord si prevede si possano superare i 20 gradi, raggiungendo in seguito temperature solite del mese d’aprile.