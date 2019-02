Annuncio

Annuncio

Se pensavamo che oramai l'inverno fosse passato, purtroppo c'è da ricredersi perché le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni registrano un netto e drastico calo delle temperature. Un'ondata di aria gelida proveniente direttamente dalla Russia, infatti, investirà il territorio della nostra penisola e riporterà il freddo e perturbazioni, che in alcuni casi potrebbe presentarsi in forma di neve. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, a partire da venerdì 22 febbraio, il sole e le belle temperature degli ultimi giorni andranno via per lasciare spazio ad un crollo termico di addirittura dieci gradi. Quello che sembrava un anticipo di primavera, quindi, in realtà era soltanto un assaggio di quello che sarà, perché l'inverno pare voler tornare a farla da padrone.

Annuncio

Il meteo a partire da venerdì 22 febbraio: cambiano le condizioni climatiche

Fino al 22 febbraio, però, non sono previste variazioni di rilievo e nelle prossime ore quindi si potrebbero verificare il ritorno delle nebbie soprattutto al Nord e nel Centro dell'Italia, anche in maniera piuttosto fitta. Come già detto, il meteo subirà una vera e propria svolta a partire da venerdì. Dalla Russia cominceranno a giungere sul territorio italiano correnti fredde che faranno sì che le temperature caleranno drasticamente, anche di dieci gradi, prima colpendo il Centro e il Sud Italia, per poi arrivare a coinvolgere anche il Nord. Un calo che continuerà a verificarsi anche nella giornata di sabato 23 febbraio, con venti veramente rilevanti provenienti dal Nord con raffiche che potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari.

Annuncio

I migliori video del giorno

Da sabato 23 febbraio si potrebbero verificare delle nevicate soprattutto al Sud

Non solo questo, però, perché si potrebbero registrare anche delle mareggiate importanti sulle coste del versante del Mari Adriatico e del Mar Ionio. Se inizialmente non sono previste forti piogge se non qualche acquazzone leggero soprattutto nelle regioni della Puglia, Calabria, Abruzzo e Basilicata, a partire da sabato 23 febbraio, invece, potrebbe entrare in gioco anche la neve a quote molto basse, soprattutto sulla Calabria e sulla parte orientale della Sicilia. Insomma, godiamoci questi ultimi giorni di 'primavera', prima del ritorno inesorabile dell'inverno e delle basse temperature su tutta l'Italia, che sono solite in questo periodo dell'anno.