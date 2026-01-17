Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di sabato 24 gennaio 2025. L'appuntamento con la soap opera turca di Canale 5 è confermato anche questa volta nella fascia pomeridiana ma, a differenza di questa settimana, dalla Guida Tv Mediaset risulterebbe la messa in onda di una puntata decisamente più lunga rispetto al solito.
Per il prossimo sabato, infatti, gli episodi inediti della serie turca incentrati sulle vicende di Bahar e Sarp andranno in onda a partire dalle 15:05 circa nel pomeriggio di Canale 5.
Cambio programmazione per La forza di una donna nel daytime di sabato 24 gennaio
Per la rete ammiraglia del Biscione sono in arrivo delle modifiche al daytime del sabato pomeriggio a partire dal prossimo 24 gennaio, giorno in cui verrà dato maggiore spazio all'appuntamento con La forza di una donna, in prima visione assoluta.
La serie turca, infatti, come riportato attualmente dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, risulta in programma a partire dalle 15:05 in poi fino alle 16:30, per poi lasciare spazio al consueto primo appuntamento settimanale con il talk show Verissimo presentato da Silvia Toffanin.
Il 24/01 prevista l'ultima puntata de La forza di una donna 2 su Canale 5
Un cambio programmazione che potrebbe essere dettato dalla volontà di trasmettere per esteso gli episodi conclusivi della seconda stagione de La forza di una donna, previsti proprio per la giornata di sabato 24 gennaio su Canale 5.
In questo modo, infatti, i vertici del Biscione garantirebbero la messa in onda delle puntate conclusive in versione extra-large, senza doverle spezzettare per mandarle in onda anche nel daytime feriale della rete ammiraglia, dove ormai la soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp va in onda solo nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:25 circa, al termine di Uomini e donne.
Il boom della soap opera turca di Canale 5
In attesa del gran finale della seconda stagione, l'appuntamento con la soap opera turca continua a regalare grandi soddisfazioni nella fascia del daytime pomeridiano Mediaset.
La media delle ultime settimane di gennaio risulta essere di oltre 2,4 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che arriva a toccare anche il 27%, superando di gran lunga i dati de Il Paradiso delle signore.