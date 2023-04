Il 22 aprile di ogni anno, il mondo celebra l'Earth Day, una giornata dedicata alla salvaguardia del pianeta e alla promozione di pratiche sostenibili per un futuro migliore per le generazioni presenti e future. L'Earth Day 2023 si concentra sul tema "Investire nel nostro Pianeta", che richiama l'attenzione sulla necessità di un'azione congiunta di governi, imprese ed investitori, e comuni cittadini per promuovere un'economia verde e sostenibile.

L'Earth Day: una celebrazione globale per la Terra

L'Earth Day è stato istituito nel 1970 per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione ambientale e promuovere l'adozione di politiche sostenibili e rispettose dell'Ambiente.

Questa celebrazione si è espansa nel tempo, coinvolgendo sempre più persone e paesi, fino a diventare la più grande manifestazione ambientale del pianeta, che coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 193 paesi del mondo.

Il tema della Giornata della Terra 2023: "Investire nel nostro Pianeta"

Il tema della Giornata della Terra nel 2023 è "Investire nel nostro Pianeta", un invito a tutti a lavorare per un futuro più verde, investendo sul nostro pianeta per avere davanti un futuro prospero. L'obiettivo è quello di spingere le persone a lavorare insieme per una economia più sostenibile, rispettando l'ambiente e le sue risorse.

Le celebrazioni dell'Earth Day in Italia: eventi per cittadini, imprese e istituzioni

In Italia, la celebrazione dell'Earth Day avverrà attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno cittadini, imprese e istituzioni. Al Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, si terranno oltre 600 eventi dal 21 al 25 aprile, tra cui lo sport, i villaggi dei Bambini, della Scienza e della Biodiversità, e talk show sulla sostenibilità.

Inoltre, ci sarà un concerto alla Nuvola di Fuksas (Roma) che diventerà una maratona live e una sfida per raggiungere 10mila buone azioni per il pianeta in 17 giorni. A Torino, si terrà l'Earth Day Torino 2023 nella Cavallerizza Reale e nei Giardini Reali di Torino, con workshop e panel legati ai temi della sostenibilità e dell'Agenda 2030, culminando in un grande Concerto per la Terra con la partecipazione di numerosi artisti italiani.

Anche in tutto il mondo, l'Earth Day sarà celebrato con eventi e manifestazioni a seconda delle città. A Londra, migliaia di persone si riuniranno davanti al palazzo di Westminster per chiedere un maggiore impegno politico contro il cambiamento climatico. A Washington, ci sarà una manifestazione per dire no ai combustibili fossili, combattere per la giustizia climatica e chiedere cambiamenti reali.

Proteggere l'ambiente: il nostro dovere verso le generazioni future

L'Earth Day è un'opportunità per tutti di fare la propria parte nella protezione dell'ambiente. Ognuno di noi può contribuire a questo scopo, adottando pratiche sostenibili e riducendo la propria impronta ecologica. Piccoli gesti come spegnere le luci quando non si è in una stanza, utilizzare mezzi di trasporto pubblici o biciclette anziché l'auto, riciclare e ridurre gli sprechi, possono fare la differenza.

L'Earth Day ci ricorda che il nostro pianeta è prezioso e che è nostro dovere proteggerlo per le generazioni future.