Le previsioni meteo per l'Italia annunciano un deciso miglioramento dopo una fase di instabilità. L'arrivo dell'alta pressione segnerà la fine degli ultimi temporali, portando giornate prevalentemente soleggiate e miti. La pioggia cesserà del tutto su tutto il territorio nazionale il giovedì 23 aprile; già nelle ore precedenti, i fenomeni temporaleschi si faranno più rari e isolati, interessando Nord-Ovest e regioni centro-meridionali tirreniche.

Temperature: escursione termica marcata

Con la fine delle precipitazioni, le temperature subiranno una notevole variazione tra mattino e pomeriggio.

Le minime notturne, specialmente nelle zone interne del Centro, potranno scendere fino a 3-4°C. Di giorno, i valori si riporteranno agilmente oltre i 20°C, con punte fino a 22°C. Questa marcata escursione termica diurna richiederà un abbigliamento a strati.

Il meteo del weekend della Liberazione

Nel dettaglio, mercoledì 22 aprile sono attese piogge sul Piemonte e sui rilievi del Nord, temporali su Lazio, Abruzzo e Molise al Centro, e instabilità sulle aree peninsulari e in Puglia al Sud. Da giovedì 23 aprile, la situazione migliorerà sensibilmente: Nord e Centro saranno interessati da cieli sereni, mentre al Sud persisterà solo una residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia. Venerdì 24 aprile, il sole dominerà incontrastato su tutta la Penisola, con temperature massime in ulteriore aumento.

Il weekend della Liberazione si preannuncia stabile e caldo, grazie al ritorno dell'anticiclone. Questa fase di bel tempo e temperature gradevoli è attesa durare almeno fino a martedì prossimo, ideale per le festività. Nonostante la tendenza generale sia favorevole, non si escludono nuovi episodi di instabilità a fine aprile, per correnti fresche da Nord-Est. Il quadro complessivo resta comunque positivo, con temperature gradevoli su gran parte del Paese.