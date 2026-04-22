Il Mediterraneo sta cambiando più velocemente del previsto, e i segnali arrivano già ad aprile: fioriture anticipate, specie tropicali che risalgono verso nord, acque marine più calde e un clima sempre meno prevedibile. A confermarlo il report ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, pubblicata con DOI ufficiale, che descrive il Mediterraneo come uno dei principali hotspot climatici del pianeta.

Il Mediterraneo si scalda più della media globale

Secondo il report ENEA, le temperature medie nel bacino mediterraneo sono già aumentate di 1,5°C rispetto all’era preindustriale, cioè 0,4°C in più della media globale.

Questo significa che la primavera mediterranea — aprile in particolare — è oggi più calda, più secca e più irregolare rispetto al passato.

Gli scienziati parlano di una vera “destabilizzazione stagionale”: ciò che prima era prevedibile (primavera mite, estate secca, inverno piovoso) ora non lo è più.

Flora: fioriture anticipate e stress idrico precoce

Il riscaldamento primaverile anticipa i cicli biologici:

fioriture che avvengono anche 2–3 settimane prima ,

piante mediterranee sotto stress idrico già ad aprile ,

maggiore vulnerabilità agli insetti e alle ondate di calore estive.

Il report ENEA spiega che il cambiamento climatico sta alterando i cicli vegetativi e la distribuzione delle specie, con effetti diretti sulla biodiversità e sull’agricoltura.

Fauna: specie tropicali in arrivo e fauna locale in difficoltà

Il Mediterraneo si sta “tropicalizzando”:

pesci e invertebrati tipici delle acque calde risalgono verso Italia, Grecia e Spagna;

alcune specie autoctone arretrano o diminuiscono;

le acque più calde favoriscono meduse e specie invasive.

Il fenomeno è confermato anche dal network scientifico internazionale MedECC, che monitora gli impatti del cambiamento climatico nel bacino.

Mare più caldo e livelli in aumento

Il Mediterraneo registra un aumento del livello del mare e un riscaldamento più rapido rispetto ad altre aree del mondo. Secondo MedECC, il bacino si sta riscaldando circa il 20% più velocemente della media globale, con impatti diretti sugli ecosistemi costieri.

Perché aprile è un mese chiave

Gli scienziati considerano aprile un “mese sentinella” perché:

mostra in anticipo gli effetti del riscaldamento primaverile,

anticipa fioriture e migrazioni,

rivela squilibri negli ecosistemi prima dell’estate.

Il report ENEA sottolinea che i cambiamenti osservati in primavera sono tra i più sensibili e rapidi da monitorare.