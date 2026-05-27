A Torna, in provincia di Avellino, si è tenuta l'iniziativa "Merenda nell'Oliveta", promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. L'evento, svoltosi il 27 maggio 2026, ha coinvolto numerose famiglie e giovani, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della biodiversità e della tutela degli oliveti.

Attività per Famiglie e Giovani

Durante la giornata, i partecipanti hanno preso parte a passeggiate guidate tra gli olivi, a laboratori didattici e a degustazioni di prodotti tipici locali. L'iniziativa ha posto particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani, con attività pensate per avvicinarli alla conoscenza dell'olivicoltura e alla valorizzazione del territorio.

È stato sottolineato come la biodiversità sia un elemento fondamentale per la qualità dell'olio e per la sostenibilità ambientale.

L'Impegno dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio

L'Associazione Nazionale Città dell'Olio, attiva dal 1994, riunisce oltre 400 enti pubblici italiani impegnati nella promozione e valorizzazione della cultura olivicola. L'associazione promuove iniziative per tutelare il paesaggio olivicolo e diffondere la conoscenza dell'olio extravergine di oliva, coinvolgendo scuole, famiglie e operatori del settore. Tra le sue finalità principali vi sono la salvaguardia della biodiversità, la promozione di pratiche agricole sostenibili e il sostegno alle comunità locali che vivono grazie all'olivicoltura.

Nel corso della "Merenda nell'Oliveta" a Torna, gli organizzatori hanno ribadito l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della biodiversità e della tutela ambientale, anche attraverso esperienze dirette sul territorio. L'evento si inserisce in un più ampio programma di iniziative che coinvolgono numerosi comuni italiani, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e territorio olivicolo.