Nel porto svedese di Wallhamn si è svolta la cerimonia di battesimo della Grande Svezia, nuova nave Pure Car & Truck Carrier di Grimaldi Group. L'evento segna un passo nella transizione energetica della compagnia napoletana. Consegnata a fine 2025, l'unità è "ammonia ready", predisposta per l'utilizzo futuro dell'ammoniaca come carburante a zero emissioni di carbonio.

La Grande Svezia opererà sul servizio EuroMed, collegando Mediterraneo e Nord Europa. Il battesimo si è tenuto a Wallhamn, scalo privato svedese gestito da Grimaldi, attivo nel mercato da oltre trent'anni.

Presenti clienti e partner, tra cui Volvo Cars e Volvo Trucks. Dopo gli interventi di Sven‑Göran Sjöström, AD di Grimaldi Maritime Agencies Sweden, e Costantino Baldissara, Automotive Atlantic Director, la nave è stata benedetta. La rottura della bottiglia affidata a Francesca Gamboni, Chief Industrial Operations Officer di Volvo Cars.

Tecnologie e sostenibilità a bordo

Costruita dal cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu, la nave misura 220 metri di lunghezza, 38 di larghezza, con stazza lorda di 91.611 tonnellate. Capacità di carico fino a 9.000 Ceu su 14 ponti, per il trasporto di auto e mezzi commerciali, anche elettrici. Le tecnologie ambientali a bordo sono di rilievo: la Grande Svezia integra mega batterie al litio da 5 MWh, sistemi per il cold ironing che azzerano le emissioni in porto, pannelli solari, air lubrication e soluzioni avanzate per l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi.

Il gruppo stima un risparmio di carburante fino al 50% rispetto alle precedenti generazioni di car carrier.

La flotta "ammonia ready" di Grimaldi

Con l'ingresso della Grande Svezia, salgono a undici le unità Pure Car & Truck Carrier "ammonia ready" operative nella flotta Grimaldi. Il gruppo prevede l'arrivo di altre sei navi entro il 2027. Il servizio EuroMed, su cui opererà la Grande Svezia, collega i principali porti del Mediterraneo e del Nord Europa, offrendo soluzioni logistiche per il trasporto di veicoli e mezzi commerciali.