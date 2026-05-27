Un'operazione condotta dai carabinieri forestali ha svelato un vasto traffico illecito di rifiuti, con materiali provenienti dalla Campania smaltiti illegalmente in Puglia. L'indagine ha portato alla luce la preoccupante trasformazione di vigneti e uliveti, aree agricole di pregio, in vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani sono state identificate come i principali epicentri di questo smaltimento irregolare, dove tonnellate di scarti, inclusi materiali plastici, tessili e residui di lavorazione industriale, sono stati interrati o abbandonati, compromettendo gravemente l'integrità del territorio e la qualità dei suoli.

L'indagine e le aree colpite dallo smaltimento illecito

L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha permesso di identificare e denunciare numerosi individui ritenuti responsabili del trasporto e dello smaltimento clandestino dei materiali. È stato accertato che i rifiuti, originari della Campania, venivano sistematicamente scaricati in terreni agricoli pugliesi, con conseguenze dirette sulla qualità dei suoli vocati alla coltivazione di uva e olive. I comuni di Cerignola, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia sono stati individuati come le località maggiormente interessate da questa pratica illegale. Durante le attività di controllo, sono stati posti sotto sequestro diversi automezzi impiegati per il trasporto illecito e sono stati mappati numerosi siti dove i rifiuti erano stati interrati in profondità o lasciati in superficie, creando un danno ambientale visibile e profondo.

Gravi conseguenze ambientali e l'impegno delle autorità

Le autorità hanno evidenziato con forza la gravità dell'impatto ambientale derivante dalla massiccia presenza di rifiuti nei terreni agricoli. Tale situazione non solo minaccia la salubrità delle coltivazioni, ma solleva anche serie preoccupazioni per la sicurezza alimentare, data la potenziale contaminazione dei prodotti agricoli. L'intervento dei carabinieri forestali si inserisce in un più ampio e costante impegno di monitoraggio e contrasto al traffico illecito di rifiuti tra le diverse regioni, ponendo un'attenzione particolare alla salvaguardia delle aree agricole, considerate una risorsa economica e paesaggistica di vitale importanza per il territorio.

Le indagini sono tuttora in corso, volte a identificare ulteriori responsabili e a quantificare con precisione l'entità del danno ambientale complessivo.

Il ruolo cruciale dei Carabinieri Forestali nella tutela ambientale

I Carabinieri Forestali rappresentano una divisione altamente specializzata dell'Arma dei Carabinieri, dotata di competenze specifiche nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e del settore agroalimentare. La loro azione si estende su tutto il territorio nazionale, attraverso attività mirate di prevenzione, controllo e repressione dei reati ambientali. Tra le loro principali aree di intervento rientrano lo smaltimento illecito di rifiuti, la protezione delle aree protette e il contrasto a ogni forma di crimine contro il patrimonio naturale, rendendoli attori fondamentali in operazioni come quella appena descritta, che mirano a preservare l'integrità del nostro ecosistema.