Il Regno Unito sta vivendo un lieve rallentamento dell'inedita ondata di caldo fuori stagione che ha interessato l'isola fin da domenica, in linea con quanto accaduto in altri Paesi europei. Nonostante questa parziale attenuazione delle temperature, il bilancio delle vittime indirette legate al fenomeno continua purtroppo ad aggravarsi. Un tragico episodio ha scosso la contea del Lancashire, nell'Inghilterra del nord, dove nelle scorse ore è stato recuperato il corpo senza vita di un ragazzo di soli dodici anni. Il giovane si era tuffato nelle acque del fiume Ribble, un piccolo corso d'acqua locale, in cerca di refrigerio.

La giornata precedente è stata caratterizzata da un nuovo primato storico consecutivo per le temperature massime registrate nel mese di maggio sull'isola, un evento che non si verificava da oltre un secolo. Il termometro ha toccato l'impressionante soglia dei 35,1 gradi centigradi nelle zone circostanti Londra, evidenziando l'eccezionalità del fenomeno. Il numero complessivo delle persone annegate nel Regno Unito negli ultimi quattro giorni, mentre cercavano sollievo dalla calura, è salito a sei, secondo i dati ufficiali finora raccolti. Questa drammatica contabilità include altri quattro giovani e adolescenti, periti in torrenti, laghetti e diversi bacini idrici. A questi si aggiunge un uomo di sessant'anni, deceduto tragicamente mentre tentava di soccorrere alcuni familiari in difficoltà nelle acque di Padstow, lungo la pittoresca costa della Cornovaglia.

Temperature record e allerta persistente

L'ondata di caldo ha generato temperature straordinariamente elevate per il periodo, con picchi che hanno superato i 35 gradi in diverse località, stabilendo inequivocabilmente nuovi record storici per il mese di maggio. Le autorità competenti hanno deciso di mantenere l'allerta meteo ufficiale, nonostante le previsioni indichino una seppur parziale diminuzione dei valori termici, che dovrebbero scendere al di sotto dei 30 gradi nelle prossime ore. Questo evento si inserisce in un più ampio quadro di anomalie climatiche che hanno interessato contemporaneamente svariati Paesi europei, provocando notevoli disagi e situazioni di grave rischio, in particolare per coloro che cercano refrigerio nelle acque interne e costiere del paese.