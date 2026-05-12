Le prime tendenze per l’estate 2026 stanno già facendo discutere. Tra chi annuncia un ritorno del “super caldo africano” e chi teme un’estate da record per colpa di El Niño, la domanda è una: cosa c’è di vero?

Le dichiarazioni del meteorologo Pierluigi Randi, presidente AMPRO intervistato da ForlìToday riportano informazioni prive di allarmismo gratuito.

Estate 2026: cosa è confermato dagli esperti

Secondo Randi "il segnale porta ad un estate probabilmente ancora più calda del normale sul Mediterraneo e sull'Italia"

I modelli stagionali mostrano:

Anomalie calde in giugno e agosto — temperature mediamente sopra la norma climatica.

Alternanza caldo–temporali — non tre mesi di caldo fisso, ma fasi molto calde interrotte da passaggi temporaleschi anche violenti.

Aumento degli estremi — più energia in atmosfera = rischio maggiore di temporali intensi, grandinate, piogge concentrate.

Notti tropicali e afa marcata — soprattutto nelle aree costiere e di pianura.

questo secondo Randi vuol dire "periodi di caldo persistente e intenso interrotti da temporali anche violenti"

Il Metereologo chiarisce anche un punto fondamentale:

Parlare ora di “estate eccezionale” o paragonarla al 2003 o al 2022 è scientificamente scorretto.

Le previsioni stagionali indicano scenari probabilistici, non il dettaglio quotidiano.

Cosa non è confermato

Non è vero che El Niño determinerà da solo un’estate eccezionalmente calda.

Non è vero che avremo tre mesi consecutivi di anticiclone africano.

Non è vero che si possa già parlare di record certi.

Queste affermazioni sono definite da Randi una “forzatura mediatica”.

La previsione più attendibile oggi

Sulla base delle informazioni verificate e delle dichiarazioni del meteorologo:

L’estate 2026 sarà probabilmente più calda della media, con picchi intensi soprattutto a giugno e agosto. Aumenteranno gli episodi di instabilità violenta, con temporali improvvisi e localmente estremi. La stagione sarà caratterizzata da forte alternanza: caldo persistente → rottura temporalesca → nuovo caldo.