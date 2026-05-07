La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha evidenziato come una riduzione del 15% dei voli a livello globale possa generare un notevole beneficio ambientale. Questa diminuzione delle rotte aeree potrebbe portare a una contrazione delle emissioni annue di CO₂ di circa 135 milioni di tonnellate. Tale quantità è paragonabile all'anidride carbonica prodotta annualmente da ben 80 milioni di autovetture dotate di motore termico, sottolineando l'ampiezza dell'impatto positivo.

L'aviazione, secondo le analisi della Sima, rappresenta una fonte significativa di inquinamento atmosferico, essendo responsabile del rilascio di circa 900 milioni di tonnellate di CO₂ in atmosfera ogni anno.

Aerei in partenza dall'Europa generano 133 milioni di tonnellate di anidride carbonica, pari a circa il 12% delle emissioni totali del settore trasporti e al 4% di tutte le emissioni complessive. L'Europa si posiziona come la terza regione più inquinante per l'aviazione, con il 23% delle emissioni globali del settore, preceduta dall'Asia (31%) e dal Nord America (25%). Per l'Italia, le proiezioni per il 2025 indicano che le emissioni di CO₂ dal traffico aereo raggiungeranno circa 16 milioni di tonnellate annue, segnando un aumento del 5% rispetto al 2024 e un incremento del 10% rispetto ai livelli del 2019.

Variazioni nelle emissioni dei velivoli

La Sima evidenzia come le emissioni di CO₂ varino considerevolmente in base alla rotta e alla tipologia del velivolo.

I voli più efficienti registrano emissioni di circa 30 grammi di CO₂ per RPK (chilometro per passeggero pagante). Al contrario, i velivoli meno performanti possono arrivare a emettere fino a circa 900 grammi di CO₂ per RPK, mostrando una disparità significativa nell'impronta carbonica del trasporto aereo.

La Società Italiana di Medicina Ambientale

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima – ONLUS), presieduta dal professor Alessandro Miani, è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata a Milano il 16 marzo 2015. La sua missione principale è tutelare la salute umana attraverso la salvaguardia dell'ambiente. A tal fine, la Sima promuove iniziative volte a limitare gli interventi invasivi dell'uomo sulla natura e a mitigare i rischi ambientali per la salute pubblica.