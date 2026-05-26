Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha ufficialmente annunciato la selezione di due aziende leader nel settore, Oklo e Newcleo, per lo sviluppo di progetti innovativi incentrati sull'utilizzo del plutonio a fini civili. Questa decisione, resa pubblica il 26 maggio 2026, segna un momento cruciale nella strategia americana per la gestione delle proprie risorse nucleari e si prefigge di stimolare l'innovazione e rafforzare la sicurezza nel comparto energetico.

Il programma delineato prevede una stretta e proficua collaborazione tra le società selezionate e i prestigiosi laboratori nazionali americani.

L'obiettivo primario è la messa a punto di tecnologie all'avanguardia capaci di impiegare il plutonio proveniente dalle scorte esistenti. Questo approccio persegue un duplice scopo: da un lato, mitigare significativamente i rischi associati allo stoccaggio a lungo termine di tale materiale e, dall'altro, valorizzarlo pienamente attraverso nuove e promettenti applicazioni pacifiche. La scelta di Oklo e Newcleo è stata determinata dalle loro comprovate competenze tecniche e dalla solidità delle proposte progettuali presentate, ritenute di importanza strategica per il futuro dell'energia nucleare civile a livello globale.

Le aziende protagoniste: Oklo e Newcleo

Oklo, un'innovativa azienda statunitense, si distingue per la sua specializzazione nello sviluppo di reattori nucleari avanzati di piccola scala.

La sua ricerca è costantemente orientata a migliorare l'efficienza e la sicurezza nell'impiego dell'energia nucleare, offrendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia. In parallelo, Newcleo, una società internazionale con sede principale nel Regno Unito e fondata dall'imprenditore italiano Stefano Buono, è all'avanguardia nelle tecnologie per la gestione e il riutilizzo dei materiali nucleari. La sua visione è fortemente incentrata sulla sostenibilità e sulla drastica riduzione dei rifiuti radioattivi, contribuendo in modo significativo a un futuro energetico più pulito. Entrambe le realtà apportano un contributo fondamentale e complementare a questa ambiziosa iniziativa.

Il ruolo strategico del Dipartimento dell'Energia USA

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) rappresenta l'ente federale di riferimento, responsabile della definizione della politica energetica nazionale e della supervisione della gestione delle risorse nucleari del Paese. Il DOE si impegna attivamente nella promozione della ricerca e dello sviluppo di tecnologie avanzate, con l'intento di garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità nel vasto comparto energetico, dedicando una particolare attenzione all'innovazione nel campo nucleare. Attraverso la selezione strategica di Oklo e Newcleo, il Dipartimento mira a catalizzare lo sviluppo di soluzioni che possano contribuire efficacemente alla gestione sicura del plutonio e all'espansione delle sue applicazioni in ambito civile, delineando nuove prospettive per l'energia del futuro.