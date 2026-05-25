Il Regno Unito ha stabilito un nuovo record di temperatura per il mese di maggio, con il termometro che ha raggiunto i 33,5 gradi Celsius. La rilevazione è avvenuta presso l’aeroporto di Heathrow, vicino a Londra, nella giornata di lunedì 25 maggio 2026, confermando un’ondata di caldo eccezionale e fuori stagione che sta interessando diverse aree del Paese. Questo evento segna la temperatura più alta mai registrata a maggio sul territorio britannico, superando primati storici che resistevano da decenni.

Superato il primato storico di maggio

Il precedente primato per il mese di maggio risaliva al lontano 1922, quando la colonnina di mercurio toccò i 32,8 gradi a Camden Square.

Lo stesso valore fu eguagliato nel 1944, con rilevazioni a Tunbridge Wells e Regent’s Park. Il nuovo picco di 33,5 gradi non solo supera questi valori, ma li distacca in modo significativo, evidenziando la portata di questa ondata di calore. I dati, sebbene provvisori, indicano che le temperature potrebbero subire ulteriori incrementi, con previsioni che suggeriscono picchi fino a 35 gradi nei giorni immediatamente successivi, intensificando l’allerta su tutto il territorio.

Contesto meteorologico e impatti sulla salute

L’insolita ondata di caldo è stata attribuita allo sviluppo di un’ampia area di alta pressione che ha interessato il Regno Unito, causando un fenomeno di compressione e riscaldamento dell’aria.

Oltre al record diurno, è stato superato anche il primato della temperatura minima più alta per maggio, con 19,4 gradi registrati presso il Kenley airfield nella notte tra domenica e lunedì. Questa combinazione di temperature elevate di giorno e notti eccezionalmente calde contribuisce a un maggiore stress termico. Le autorità hanno prontamente emesso allerte sanitarie di livello ambra, segnalando possibili rischi per la salute pubblica. Particolare attenzione è rivolta alle categorie più vulnerabili, tra cui persone anziane, donne in gravidanza e soggetti affetti da patologie preesistenti, per i quali le temperature estreme possono avere conseguenze più gravi.

Il ruolo del Met Office nelle previsioni climatiche

Il Met Office, servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha giocato un ruolo cruciale nella rilevazione e nella comunicazione di questi dati. Fondato nel 1854, il Met Office è un’istituzione di riferimento per la fornitura di previsioni meteorologiche, l’analisi dei dati climatici e l’emissione di allerte per eventi estremi. Operando sotto l’egida del Department for Business, Energy & Industrial Strategy, l’organizzazione rappresenta un punto focale per la ricerca e la diffusione di informazioni vitali sul clima, sia a livello nazionale che internazionale. La sua costante monitoraggio è fondamentale per comprendere e affrontare fenomeni come l’attuale ondata di caldo.