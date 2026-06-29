Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore, confermando per Napoli il livello massimo di allerta anche per le prossime giornate.

Bollino rosso per due giorni

Per domani e mercoledì il capoluogo campano sarà interessato da un'allerta di livello 3, corrispondente al bollino rosso. Secondo il bollettino, sono previste condizioni di elevato rischio legate a un'ondata di calore destinata a protrarsi per tre o più giorni consecutivi. La temperatura massima percepita a Napoli raggiungerà i 36 gradi, confermando una situazione di forte disagio dovuta al caldo intenso.

Oggi 22 città in allerta massima

Il livello 3, corrispondente al bollino rosso, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche di quelle sane e attive.

Le città interessate oggi sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Da domani salgono a 25

Per la giornata di martedì 30 giugno il numero dei capoluoghi in allerta massima aumenterà ulteriormente. Al gruppo delle città già interessate si aggiungeranno infatti anche Cagliari, Catania e Trieste, portando a 25 il totale delle città con bollino rosso.

Secondo le previsioni, l'ondata di calore dovrebbe iniziare ad attenuarsi a partire da mercoledì 1° luglio, quando è previsto l'arrivo di temporali e un generale calo delle temperature.

Consigli e monitoraggio costante

Il bollettino del Ministero della Salute è aggiornato quotidianamente per monitorare le condizioni climatiche. In caso di livello di allerta 3, le autorità sanitarie suggeriscono di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e prestare attenzione ai sintomi di malessere dovuti al caldo. La situazione a Napoli sarà monitorata fino al termine dell'ondata di calore.