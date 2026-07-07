Il consigliere regionale delle Marche, Fabrizio Cesetti, ha espresso ferme critiche nei confronti della recente delibera approvata dalla Giunta regionale, definita "anti-kebab", e dell'operazione "Marche Sicure". Cesetti ha dichiarato che tali iniziative rappresentano solamente "fumo negli occhi" e non affrontano in maniera efficace i reali problemi di sicurezza e integrazione presenti sul territorio, lasciando irrisolte le questioni fondamentali che affliggono le comunità locali.

Le misure regionali sotto accusa: tra restrizioni e promesse di sicurezza

La delibera, approvata dalla Giunta regionale delle Marche, introduce restrizioni significative per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, con un riferimento specifico ai cosiddetti "kebab" e ad altri esercizi di ristorazione etnica. Secondo Cesetti, questa misura non contribuisce in alcun modo a migliorare la sicurezza percepita o reale, ma rischia piuttosto di alimentare divisioni sociali e incomprensioni all'interno delle comunità. Il consigliere ha inoltre criticato aspramente l'operazione "Marche Sicure", sottolineando che si tratta di un intervento che non affronta le cause profonde delle problematiche legate alla sicurezza urbana, configurandosi piuttosto come una soluzione superficiale e priva di impatto duraturo sui fenomeni criminali e di degrado.

Contesto normativo e le reazioni dell'opposizione: un dibattito acceso

La proposta di legge regionale, sostenuta con forza dalla presidenza della Regione Marche, mira a regolamentare le attività di ristorazione con l'obiettivo dichiarato di tutelare il decoro urbano e garantire una maggiore sicurezza nei centri abitati. La normativa prevede l'introduzione di limiti stringenti per l'apertura di nuovi esercizi di ristorazione etnica, in particolare nei centri storici e nelle aree considerate sensibili dal punto di vista del mantenimento dell'identità culturale e architettonica. Le opposizioni in Consiglio regionale, tra cui spicca la voce di Cesetti, hanno espresso forti e motivate perplessità sull'effettiva utilità e sull'equità di tale provvedimento, definendolo apertamente discriminatorio e poco utile a garantire una sicurezza autentica e diffusa nelle città.

"Non si risolvono i problemi con provvedimenti spot che rischiano di creare ulteriori tensioni sociali, anziché risolverli", ha affermato Cesetti, evidenziando la necessità impellente di un approccio più strutturato e lungimirante.

La legge regionale sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle Marche si inserisce, dunque, in un più ampio e complesso dibattito nazionale sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla convivenza nei centri urbani, un tema di crescente attualità. Le opposizioni continuano incessantemente a chiedere l'adozione di interventi che siano più strutturali e inclusivi, capaci di affrontare in maniera organica e risolutiva le complesse questioni legate alla sicurezza e all'integrazione, superando definitivamente le logiche di interventi isolati e di mera facciata che non producono risultati concreti per i cittadini.