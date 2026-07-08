Il giornalista Sigfrido Ranucci ha richiamato l'attenzione sulla crescente vulnerabilità dei cronisti, sottolineando la necessità di unire le forze per difendere la libertà di informazione. Intervistato il 7 luglio 2026 a Udine, Ranucci ha evidenziato come l'Italia registri oltre settecento giornalisti minacciati, il numero più alto in Europa, e ha ricordato i trecento colleghi uccisi durante il conflitto a Gaza, un bilancio senza precedenti nella storia dei conflitti.

Durante l'intervista, Ranucci ha ribadito l'importanza di difendere la libertà di informazione, sottolineando l'urgenza di rinnovare il contratto con la Federazione nazionale della stampa, che da anni non viene aggiornato.

Questo passo è considerato fondamentale per la tutela della categoria e per rafforzare la libertà di stampa nel Paese.

Il contesto delle minacce ai giornalisti in Italia

L'Italia, secondo quanto affermato da Ranucci, registra oltre settecento giornalisti minacciati, rappresentando il dato più alto a livello europeo. Questo fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di rischi e pericoli che i cronisti d'inchiesta affrontano nel Paese, come dimostrato da recenti episodi che hanno coinvolto figure di rilievo del giornalismo investigativo. La situazione evidenzia la necessità di un'azione congiunta per garantire la sicurezza e l'indipendenza dei professionisti dell'informazione.

Il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci

Recentemente, Sigfrido Ranucci è stato vittima di un attentato dinamitardo, un grave episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti d'inchiesta in Italia. L'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma ha individuato come presunto mandante Valter Lavitola, figura nota nel panorama imprenditoriale e giornalistico italiano, e una rete di esecutori legati alla criminalità organizzata campana. Un bodyguard straniero avrebbe agito da intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali, provenienti dalle province di Avellino e Napoli.

Questo caso mette in luce le difficoltà e le minacce concrete che i giornalisti investigativi incontrano nel loro lavoro quotidiano, e sottolinea l'importanza cruciale di rafforzare le misure di tutela e la libertà di stampa in Italia per contrastare tali dinamiche.