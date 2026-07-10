Edison ha annunciato un significativo avanzamento nella bonifica presso l'ex stabilimento industriale di Piano d'Orta, nel comune di Bolognano, provincia di Pescara. Sono state rimosse 19.500 tonnellate di residui, un passo fondamentale nel progetto di risanamento ambientale avviato dall'azienda per il sito dismesso. L'intervento mira a ripristinare la salubrità dell'area.

Il Dettaglio delle Operazioni di Bonifica

La società ha evidenziato come la rimozione dei residui costituisca una fase cruciale del progetto di risanamento ambientale. L'area oggetto della bonifica comprende i terreni dell'ex stabilimento, dove si erano accumulati ingenti materiali di scarto.

Edison ha precisato che le operazioni sono condotte in stretta osservanza delle autorizzazioni e nel rispetto delle procedure della normativa ambientale, garantendo trasparenza e sicurezza.

Contesto Territoriale e Impegno Aziendale

Piano d'Orta, frazione di Bolognano (Pescara, Abruzzo), è stata per lungo tempo un polo di attività industriali. Queste hanno lasciato una consistente quantità di residui da smaltire. In questo contesto, Edison, attiva nel settore energetico e ambientale, è impegnata in progetti di bonifica e risanamento di siti industriali dismessi a livello nazionale. L'obiettivo a Piano d'Orta è il recupero ambientale completo dell'area, tramite la progressiva eliminazione dei materiali residui accumulati, restituendo il territorio alla sua integrità ecologica.

La società ha ribadito il proprio impegno, assicurando che la bonifica proseguirà secondo il cronoprogramma approvato dalle autorità. È stato sottolineato che ogni operazione è eseguita con diligenza e nel rispetto delle prescrizioni ambientali, a garanzia della tutela del territorio e della salute pubblica. Questo approccio conferma la serietà con cui Edison affronta il risanamento dei siti dismessi.