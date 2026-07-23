In Calabria, precisamente a Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, è stato attivato il più grande impianto fotovoltaico del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS). Questa imponente infrastruttura, realizzata da FS Energy con il supporto tecnico di Rete Ferroviaria Italiana e FS Engineering, si compone di circa 20 mila pannelli solari, capaci di generare una potenza complessiva di 8,9 MWp.

L'impianto, installato su un asset di FS Sistemi Urbani, è progettato per alimentare direttamente la linea di trazione elettrica dei treni. Il collegamento avviene attraverso la Sottostazione Elettrica ferroviaria di Saline Ioniche, una struttura cruciale che trasforma e converte l'alta tensione nel formato idoneo per i motori e gli azionamenti dei convogli ferroviari.

Grazie a questa integrazione immediata con la rete di trazione a 3.000 V in corrente continua, la produzione di energia rinnovabile contribuisce in modo significativo a rendere l'approvvigionamento energetico dei servizi ferroviari più stabile, sicuro, sostenibile e competitivo.

Dettagli tecnici e impatto produttivo

Nello specifico, l'impianto di Saline Ioniche è costituito da 19.376 pannelli fotovoltaici, con una produzione annua stimata di 14,07 GWh. Questa notevole quantità di energia autoprodotta è sufficiente a coprire il fabbisogno energetico per circa 700 viaggi in treno sulla tratta che collega Reggio Calabria a Milano, impiegando esclusivamente fonti rinnovabili. Questo nuovo polo calabrese rappresenta il quarto impianto fotovoltaico attivo per il Gruppo FS in Italia, affiancandosi a quelli già operativi a Padova, Foggia e Arezzo, e si distingue come il più grande per dimensioni e capacità produttiva.

Strategia energetica e obiettivi di sostenibilità del Gruppo FS

La realizzazione del parco solare di Saline Ioniche si inserisce pienamente nel piano strategico del Gruppo FS, volto a incrementare l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e a ridurre la dipendenza dalla rete di trasmissione nazionale. Attualmente, il Gruppo FS si conferma il primo consumatore di energia elettrica in Italia, assorbendo circa il 2% dell'intera domanda nazionale. La strategia energetica aziendale prevede l'installazione progressiva di nuovi impianti rinnovabili con l'obiettivo di raggiungere una capacità totale di oltre 1 GW entro il 2029, equivalente a circa 1,5 TWh nel caso del fotovoltaico, coprendo così il 19% dei consumi elettrici del Gruppo.

La proiezione al 2034 fissa un target ancora più ambizioso, puntando a circa 2 GW di capacità, pari a 3 TWh per il fotovoltaico, con l'obiettivo di soddisfare il 40% dell'intero fabbisogno energetico del gruppo.

L'attivazione dell'impianto di Saline Ioniche costituisce un passo fondamentale nel processo di decarbonizzazione del trasporto ferroviario nazionale e rafforza l'impegno 'green' del Gruppo FS nella produzione di energia pulita, proiettando il settore verso un futuro energetico più autonomo e rispettoso dell'ambiente.