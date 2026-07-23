Legambiente ha richiamato l'attenzione sulla stringente necessità di rafforzare la tutela delle risorse idriche del lago del Pertusillo, un bacino di vitale importanza situato in Basilicata. L'associazione ambientalista ha evidenziato come una maggiore enfasi sulla prevenzione sia cruciale per garantirne la salvaguardia. La protezione dell'acqua, infatti, è stata definita una priorità assoluta, sottolineando le attuali condizioni del bacino e l'urgenza di adottare azioni concrete e mirate per la sua salvaguardia.

Prevenzione e gestione integrata per la qualità dell'acqua

L'organizzazione ha chiarito che la prevenzione riveste un ruolo fondamentale per scongiurare situazioni di emergenza e per assicurare la qualità dell'acqua. Legambiente ha ribadito l'importanza di un monitoraggio costante e rigoroso del lago del Pertusillo. Solo attraverso controlli regolari e interventi mirati, sarà possibile preservare efficacemente la risorsa idrica e tutelare l'ambiente circostante, garantendo un equilibrio ecologico sostenibile.

Il Pertusillo: riserva strategica e fragilità nazionale

Il lago del Pertusillo rappresenta una delle principali riserve idriche della Basilicata e svolge un ruolo strategico per l'approvvigionamento di acqua potabile e per il mantenimento dell'ecosistema regionale.

A livello nazionale, Legambiente ha incluso il Pertusillo in una lista di specchi d'acqua che richiedono particolare attenzione, classificandolo tra i laghi italiani "sotto pressione e fragili". L'associazione monitora assiduamente la situazione di numerosi altri bacini, tra cui il Maggiore, il d'Iseo, il di Como e il Trasimeno, evidenziando per tutti la necessità impellente di azioni di tutela e di una prevenzione efficace estesa a tutto il territorio nazionale.

L'impegno di Legambiente per la sostenibilità idrica

Legambiente si impegna attivamente nella promozione di campagne di sensibilizzazione e nello svolgimento di attività di monitoraggio. L'obiettivo primario è informare cittadini e istituzioni sull'importanza vitale di una gestione sostenibile delle risorse idriche.

L'associazione ribadisce con convinzione che la tutela dei laghi è un pilastro insostituibile per la sicurezza ambientale del Paese e per garantire una elevata qualità della vita alle comunità locali, sottolineando il legame indissolubile tra la salute degli ecosistemi lacustri e il benessere collettivo.