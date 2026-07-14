Un vasto incendio continua a tenere in allerta la Sardegna, con le fiamme che, divampate nel tardo pomeriggio di ieri, non sono ancora state domate nelle campagne di Aglientu, in particolare nella località di Giuncaglia, nel Nord dell'isola. Il rogo, alimentato da condizioni meteorologiche favorevoli alla sua rapida propagazione, ha già interessato un'ampia porzione di territorio, raggiungendo la pineta adiacente alla spiaggia di Bureddaggia, un'area di particolare delicatezza ambientale e turistica, caratterizzata dalla presenza di numerose villette a uso turistico.

Per affrontare l'emergenza e contenere l'avanzata del fronte del fuoco, è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Due elicotteri e due Canadair sono stati impiegati senza sosta nelle operazioni di spegnimento e bonifica, lavorando incessantemente per limitare i danni e proteggere le aree abitate e naturali.

Misure di sicurezza e dispiegamento di mezzi aerei

A garanzia della sicurezza dei bagnanti e dei numerosi frequentatori della costa, sono state attuate immediate misure precauzionali. Due parcheggi strategici, situati tra le rinomate spiagge di Narcau Nieddu e Lu Litarroni, sono stati prontamente evacuati. Questa azione è stata fondamentale per prevenire rischi e consentire alle squadre di soccorso di operare con la massima efficacia.

Le operazioni di intervento sono proseguite senza sosta anche nella mattinata odierna. Un elicottero appartenente alla flotta regionale, decollato dalla base operativa di Limbara, ha ripreso il suo volo all'alba, affiancato nuovamente dai due Canadair. Questi mezzi aerei, con la loro capacità di sganciare grandi quantità d'acqua, rappresentano un elemento cruciale nella lotta contro le fiamme, operando in coordinamento con le squadre a terra.

Una prima stima dell'area devastata indica che l'incendio ha già percorso e compromesso diverse decine di ettari di territorio, evidenziando la gravità della situazione e l'entità dello sforzo necessario per riportare la situazione sotto controllo. L'impatto ambientale è considerevole, con la perdita di vegetazione e la minaccia costante alle strutture turistiche.

Il coordinamento degli interventi e l'estensione dell'area colpita

Il complesso coordinamento di tutte le attività di spegnimento è affidato alla stazione forestale di Luogosanto. Il personale specializzato è impegnato in un costante monitoraggio dell'area interessata, dirigendo con precisione gli interventi sia da terra, con squadre di vigili del fuoco e volontari, sia dal cielo, ottimizzando l'efficacia dei mezzi aerei. Questa sinergia è essenziale per un'azione rapida ed efficiente.

L'area geografica coinvolta dal rogo è di notevole estensione e include, oltre alla già menzionata pineta vicino alla spiaggia di Bureddaggia, dove la presenza di villette a uso turistico aumenta la vulnerabilità, anche il tratto costiero compreso tra le spiagge di Narcau Nieddu e Lu Litarroni.

La combinazione di vegetazione secca e le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, come il vento e le alte temperature, ha reso l'intervento particolarmente arduo e ha richiesto l'impiego massiccio di tutte le risorse disponibili, sia aeree che terrestri, per contenere e, si spera, estinguere definitivamente il rogo.