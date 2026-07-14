La Regione Basilicata ha ufficialmente annunciato l'apertura del bando per l'edizione 2026 del prestigioso Premio Enzo Laganà, un'iniziativa interamente dedicata alla promozione e salvaguardia dell'agrobiodiversità. Questo riconoscimento, istituito con l'obiettivo primario di valorizzare e promuovere la biodiversità agricola locale, si rivolge a un'ampia platea di soggetti: enti pubblici, dinamiche aziende agricole, attive associazioni e singoli cittadini che, con il loro impegno, abbiano significativamente contribuito alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone presenti nel ricco territorio lucano.

Modalità di partecipazione e scadenze del bando

Il bando, dettagliatamente pubblicato dalla Regione Basilicata, stabilisce che le candidature potranno essere presentate entro e non oltre la data del 30 settembre 2026. Al concorso sono ammessi a partecipare sia soggetti pubblici che privati che abbiano concretamente realizzato progetti o iniziative mirate alla salvaguardia della biodiversità agricola regionale. Il premio è intitolato alla memoria di Enzo Laganà, una figura di spicco e un punto di riferimento insostituibile per l'instancabile promozione delle risorse genetiche locali.

La selezione delle proposte avverrà seguendo rigorosi criteri che daranno particolare risalto all'innovazione, alla sostenibilità delle pratiche adottate e all'impatto positivo generato sul territorio.

L'importante riconoscimento mira a incentivare attivamente la conservazione delle varietà vegetali e animali autoctone, favorendo al contempo la trasmissione delle preziose conoscenze tradizionali e stimolando un profondo coinvolgimento delle comunità locali.

L'importanza strategica dell'agrobiodiversità per la Basilicata

Il Premio Enzo Laganà si inserisce in un quadro più ampio di politiche strategiche messe in atto dalla Regione Basilicata, tutte orientate alla tutela dell'agrobiodiversità. Quest'ultima rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare, promuovere la sostenibilità ambientale e valorizzare le produzioni tipiche del territorio.

L'iniziativa costituisce un'opportunità significativa per rafforzare il legame indissolubile tra agricoltura, ambiente e l'identità territoriale, promuovendo con decisione pratiche agricole che siano pienamente rispettose delle risorse naturali e della consolidata tradizione locale.

Tutte le informazioni dettagliate relative al bando, inclusi i requisiti specifici di partecipazione e le precise modalità per la presentazione delle domande, sono prontamente disponibili e consultabili sul sito istituzionale della Regione Basilicata.