La Giunta comunale di Anacapri ha approvato all'unanimità un importante progetto per l'ampliamento e la riqualificazione della spiaggia libera del faro di Punta Carena. L'iniziativa, che rientra nel nuovo Piano Attuativo del Demanio, garantirà che l'area balneare rimanga sempre accessibile liberamente a partire dal prossimo anno, con una superficie notevolmente estesa e l'introduzione di nuovi servizi.

La dimensione della spiaggia destinata alla balneazione sarà infatti triplicata, passando dagli attuali 500 metri quadri a circa 1700 metri quadri, e includerà un secondo accesso al mare.

All'interno di quest'area ampliata, verrà individuata una zona specifica per la creazione di una spiaggia libera attrezzata. L'accesso agli spazi resterà completamente libero e gratuito, consentendo a chiunque di portare il proprio ombrellone, telo e sedia personale.

Nuovi servizi e fruizione ottimizzata a Punta Carena

Per la gestione della nuova area attrezzata, il Comune pubblicherà un bando al fine di selezionare un concessionario. Questo operatore sarà autorizzato a offrire il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini, ma esclusivamente su richiesta e a tariffe calmierate, stabilite dall'amministrazione per assicurare la massima accessibilità del servizio a tutti. Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di garantire la presenza di un bagnino per il servizio di salvataggio, di occuparsi della pulizia costante dell'area e di fornire il trasporto per le persone con fragilità, utilizzando un veicolo comunale dedicato.

Il sindaco Francesco Cerrotta ha voluto rassicurare riguardo alla compatibilità del progetto con le attività marittime locali, precisando che "il corridoio di transito verso il mare per le imbarcazioni resterà invariato e non vi saranno ostacoli alla piccola nautica e alla pesca locale".

Il faro di Punta Carena: un gioiello balneare di Capri

La zona del faro di Punta Carena si conferma come una delle destinazioni balneari più apprezzate di Capri. Caratterizzata da scogli ideali per i tuffi, un'esposizione al sole che si protrae fino al tramonto e un'acqua di una limpidezza cristallina, l'area è facilmente raggiungibile da Anacapri tramite autobus, taxi o a piedi. Attualmente, Punta Carena offre una combinazione di spazi liberi, uno stabilimento privato e due bar con servizio di sdraio.

Il Lido del Faro è riconosciuto come il principale beach club della zona, proponendo servizi di ristorazione e noleggio lettini. La qualità eccellente dell'acqua è attestata dalla Bandiera Blu, e l'ambiente conserva un'autentica atmosfera locale.

In generale, le spiagge dell'isola di Capri sono note per le loro dimensioni contenute e per essere prevalentemente composte da ciottoli o scogli. Le principali aree balneari si trovano a Marina Grande e Marina Piccola, ma il faro di Punta Carena si distingue per la sua ampia insolazione e la possibilità di godere del mare fino alle ultime ore del giorno.