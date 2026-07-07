Proseguono senza sosta gli interventi di sgombero nel Meranese, in Alto Adige, a seguito della significativa colata detritica che ha colpito la zona compresa tra le località di Rifiano e Caines. L'evento, di notevole entità, si è verificato in conseguenza delle intense e prolungate precipitazioni che hanno interessato l'area montana, provocando un ingente accumulo di detriti e fango lungo l'arteria principale, la strada provinciale. Le autorità locali, con un'azione tempestiva e coordinata, sono prontamente intervenute per assicurare la sicurezza dei residenti e degli automobilisti, avviando contestualmente le operazioni volte al ripristino della viabilità.

Le squadre di emergenza al lavoro per la messa in sicurezza

Le squadre di emergenza, composte dai vigili del fuoco volontari e dai tecnici specializzati della Provincia autonoma di Bolzano, sono attivamente impegnate nelle complesse operazioni di rimozione dei detriti e di pulizia approfondita della carreggiata. I lavori si concentrano con particolare intensità sulla strada provinciale tra Rifiano e Caines, il tratto maggiormente interessato dalla colata detritica, che ha reso il transito dei veicoli completamente impraticabile. Per garantire la massima sicurezza degli operatori e prevenire ulteriori rischi, le autorità competenti hanno disposto la chiusura temporanea e precauzionale della strada, consentendo così lo svolgimento delle operazioni in un contesto controllato e protetto.

L'obiettivo primario è liberare la strada nel più breve tempo possibile, ripristinando le condizioni di normalità.

Priorità al ripristino della viabilità e al monitoraggio costante

La Provincia autonoma di Bolzano ha ribadito con fermezza che il ripristino della viabilità rappresenta una priorità assoluta. A tal fine, le squadre continueranno a operare con dedizione e senza interruzioni fino al completo sgombero e alla messa in sicurezza della zona colpita. L'intera area interessata dall'evento rimane sotto costante monitoraggio da parte delle strutture preposte. Questa attività di sorveglianza è fondamentale per valutare con precisione eventuali ulteriori rischi che potrebbero derivare dalle mutevoli condizioni meteorologiche o da una potenziale instabilità del terreno, elementi cruciali per la prevenzione di nuovi episodi.

Le autorità rivolgono un pressante invito ai cittadini a mantenere un elevato livello di attenzione e a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni e le direttive fornite durante questa fase delicata delle operazioni di emergenza, contribuendo così alla sicurezza collettiva e alla rapida risoluzione della situazione.