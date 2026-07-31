AnconAmbiente ha dato il via a una serie di interventi straordinari di igiene urbana sull'asse Nord-Sud della città di Ancona. Le operazioni, iniziate in data odierna, coinvolgono diversi quartieri con l'obiettivo di migliorare la pulizia e sanificazione delle aree urbane, per il decoro cittadino.

Gli interventi prevedono attività di lavaggio stradale, spazzamento meccanizzato e manuale, oltre alla rimozione di rifiuti abbandonati e alla sanificazione di marciapiedi e aree pubbliche. Le zone interessate comprendono aree residenziali e a maggiore frequentazione, lungo l'asse viario che congiunge la parte settentrionale e meridionale del capoluogo marchigiano.

Dettagli delle operazioni e aree coinvolte

Le attività di igiene urbana sono svolte da squadre dedicate di AnconAmbiente, che utilizzano mezzi specifici per la pulizia stradale. L'intervento si concentra su punti ritenuti particolarmente sensibili per la presenza di rifiuti e l'afflusso cittadino. La società invita i residenti a collaborare, facilitando le operazioni e rispettando le indicazioni temporanee di divieto di sosta ove necessario per i mezzi.

Il progetto rientra in una più ampia strategia di mantenimento del decoro urbano e di prevenzione del degrado. Particolare attenzione è rivolta alle esigenze di igiene pubblica, specialmente durante i periodi di maggiore utilizzo degli spazi cittadini.

AnconAmbiente e il servizio di igiene urbana

AnconAmbiente è la società incaricata della gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio di Ancona. L'azienda si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade e manutenzione aree verdi pubbliche. Tra i suoi obiettivi primari vi sono il miglioramento costante della qualità dei servizi e la promozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini nella gestione dei rifiuti.

La società opera in coordinamento con l'amministrazione comunale e promuove regolarmente campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, al fine di favorire una maggiore attenzione al decoro urbano e alla tutela dell'ambiente.