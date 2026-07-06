L'azienda Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio ha nuovamente brillato sulla scena internazionale, conquistando ben tre prestigiosi riconoscimenti ai London International Honey Awards, universalmente riconosciuti come il 'Mondiale del miele'. Questo eccezionale risultato, che include due premi Platinum e un Gold, è stato celebrato durante la cerimonia di premiazione tenutasi il 27 giugno presso l'esclusivo Courthouse Hotel Shoreditch di Londra. Con questa vittoria, l'azienda abruzzese si conferma per l'ottavo anno consecutivo la realtà italiana più premiata in questa autorevole competizione, sottolineando una costanza di eccellenza nel settore apistico.

I premi ottenuti testimoniano la qualità superiore dei prodotti di Apicoltura Luca Finocchio. In particolare, il Platinum Award è stato assegnato a Balsamiel©, nella categoria Infused Honey, e al rinomato miele di Acacia. Un ulteriore Gold Award ha premiato l'apprezzato miele di Arancio. Il riconoscimento per Balsamiel© riveste un significato particolare: si tratta di un marchio registrato che rappresenta un'innovazione distintiva, unendo sapientemente il puro miele italiano a estratti naturali balsamici. Questo prodotto unico non solo si distingue per la sua originalità, ma è anche il frutto di un processo produttivo che pone al centro il rispetto per la biodiversità e il benessere delle api, valori fondamentali per l'azienda.

Eccellenza e tradizione nel cuore dell'apicoltura

La cerimonia dei London International Honey Awards ha rappresentato un palcoscenico globale per i migliori produttori di miele, con partecipanti provenienti da numerosi Paesi. In questo contesto altamente competitivo, Apicoltura Luca Finocchio ha saputo distinguersi in modo esemplare tra le aziende italiane, consolidando la propria leadership per l'ottavo anno consecutivo. I molteplici riconoscimenti ricevuti non sono solo un attestato della qualità intrinseca dei mieli prodotti, ma riflettono anche l'impegno costante dell'azienda nel mantenere e superare elevati standard produttivi, unendo tradizione e innovazione.

L'impegno sostenibile di Apicoltura Luca Finocchio

Da oltre cinquant’anni, Apicoltura Luca Finocchio persegue un modello produttivo profondamente radicato nei principi del rispetto. L'azienda si dedica con passione alla tutela delle api, alla salvaguardia della biodiversità e alla valorizzazione dei territori. Una delle pratiche distintive adottate è il nomadismo apistico, una tecnica che prevede lo spostamento degli alveari per seguire le fioriture più idonee lungo l'intera Penisola italiana. Questo approccio non solo garantisce la produzione di mieli monofloreali di eccezionale qualità e purezza, ma contribuisce anche attivamente alla salute degli ecosistemi. Tale dedizione ha permesso all'azienda di Tornareccio di costruire una solida reputazione, riconosciuta e apprezzata sia a livello nazionale che sul panorama internazionale dell'apicoltura.