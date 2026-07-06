Il progetto 'Blu come l’Abruzzo', promosso dal GAL Pesca Abruzzo, è stato avviato con l'obiettivo di valorizzare la filiera ittica regionale. L'iniziativa, finanziata dal Programma nazionale FEAMPA 2021‑2027, mira a creare un percorso integrato che unisce sostenibilità, turismo, promozione del territorio ed educazione alimentare, focalizzandosi sui prodotti del mare abruzzese.

Obiettivi e azioni per la filiera ittica

L'iniziativa si inserisce nel contesto di rilancio delle attività legate alla pesca e al consumo dei prodotti ittici locali. Gli obiettivi primari includono l'incremento della conoscenza delle specie ittiche locali e la diffusione delle pratiche di pesca sostenibile.

Sono previsti percorsi di sensibilizzazione per cittadini, operatori e turisti, volti ad aumentare la consapevolezza sullarisorsa mare e le sue tradizioni. Inoltre, 'Blu come l’Abruzzo' organizzerà eventi tematici e iniziative educative nelle scuole, con focus sull'educazione alimentare e la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche regionali legate al pesce, promuovendo un consumo responsabile e rafforzando il legame con il patrimonio marittimo.

Il ruolo del GAL Pesca Abruzzo e il supporto FEAMPA

Il GAL Pesca Abruzzo, ente promotore, svolge un ruolo cruciale. Questo gruppo di azione locale è impegnato nello sviluppo sostenibile delle aree costiere e nel supporto delle comunità di pesca della regione.

Il finanziamento rientra nel quadro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021‑2027, un pilastro fondamentale per tali iniziative.

Il FEAMPA sostiene interventi per la crescita economica e la tutela ambientale nelle zone costiere, fornendo risorse per progetti come 'Blu come l’Abruzzo'. Questa sinergia tra l'impegno locale del GAL e il supporto europeo rappresenta un'opportunità per rafforzare la competitività delle imprese ittiche abruzzesi e favorire una maggiore integrazione tra il settore della pesca, il turismo sostenibile e la promozione culturale del territorio abruzzese. L'approccio del progetto mira a generare valore aggiunto per la regione.