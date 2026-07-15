Un'ondata di calore eccezionale ha colpito l'Umbria, portando temperature insolitamente elevate anche nelle aree montane. Nel pomeriggio del 15 luglio 2026, la rete idrometeorologica regionale ha rilevato un valore di 30,3 gradi a Castelluccio di Norcia, una località situata a ben 1.452 metri di altitudine in provincia di Perugia. Questo dato, pur non essendo ancora ufficialmente riconosciuto come un record assoluto, si avvicina significativamente ai massimi storici mai registrati per l'area. L'intensa calura ha coinvolto non solo l'alta quota, ma quasi l'intera fascia appenninica umbra, con numerosi centri che hanno superato la soglia dei 30 gradi, confermando un quadro climatico di forte anomalia.

Picchi di Calore in Tutta la Regione

L'ondata di caldo non ha risparmiato nessuna zona della regione, con rilevazioni significative sia nelle località montane che in quelle urbane. Tra i centri appenninici, Norcia ha registrato 35 gradi, mentre a Cascia la colonnina di mercurio ha superato i 37 gradi. Valori elevati sono stati riscontrati anche a Gualdo Tadino, con 36,6 gradi, a Nocera Umbra, dove si sono toccati i 35 gradi, e a Colfiorito, che ha sfiorato i 33 gradi. La situazione è stata altrettanto critica nelle principali città e centri abitati dell'Umbria. Foligno ha raggiunto un picco di 40 gradi, una delle temperature più alte rilevate, mentre ad Attigliano si sono registrati valori prossimi a questa soglia.

I capoluoghi di provincia hanno anch'essi sofferto l'afa: Perugia ha toccato i 35 gradi, e Terni ha registrato una massima di 37 gradi. Questi dati evidenziano la portata diffusa e l'intensità del fenomeno climatico che sta interessando l'intera regione.

Impatto sulla Fioritura di Castelluccio

Le conseguenze di questa prolungata fase di caldo intenso e siccità si sono manifestate in modo evidente a Castelluccio di Norcia. La celebre e attesa fioritura, che ogni anno attira migliaia di visitatori con il suo spettacolo cromatico, ha subito un impatto negativo significativo. Quest'anno, infatti, il tappeto di fiori non ha potuto esprimere i suoi consueti e vivaci colori, alterando una delle più iconiche manifestazioni naturali del territorio umbro.

Questa situazione sottolinea come le condizioni meteorologiche estreme non influenzino solo le temperature percepite, ma abbiano anche ripercussioni dirette e visibili sull'ambiente e sulle sue caratteristiche più distintive.

Allerta e Previsioni per i Prossimi Giorni

Di fronte a questo scenario climatico, la Protezione Civile dell'Umbria ha attivato la fase di livello 3 per le ondate di calore, un'allerta che indica la condizione di massimo rischio per la popolazione. Questa misura è stata in vigore per il periodo dal 13 al 15 luglio, evidenziando la serietà della situazione. Le proiezioni meteorologiche non offrono un immediato sollievo: le previsioni indicano infatti per venerdì un ulteriore aumento delle temperature massime.

Nelle località di fondovalle, si attendono valori che potrebbero oscillare tra i 40 e i 42 gradi, aggravando ulteriormente il disagio. L'attuale fase di caldo intenso, che coinvolge indistintamente sia le aree montane che i centri urbani dell'Umbria, impone la massima cautela. È fondamentale prestare particolare attenzione alle condizioni di salute della popolazione, in special modo delle fasce più vulnerabili, e adottare tutte le precauzioni necessarie nella gestione delle attività all'aperto per mitigare i rischi legati a questa eccezionale ondata di calore.