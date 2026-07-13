La dispersione idrica in Basilicata non è un problema stagionale, bensì una criticità strutturale che si ripresenta annualmente. Lo ha ribadito il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, durante un incontro tenutosi a Potenza il 13 luglio 2026. Cavallo ha enfaticamente sottolineato l'urgenza di interventi mirati e strutturali per affrontare efficacemente la questione delle perdite d'acqua che affliggono la regione.

Il segretario della Cisl ha evidenziato come il fenomeno riguardi l'intero territorio lucano, generando impatti significativi sulla disponibilità della risorsa idrica sia per i cittadini che per le attività produttive.

La situazione attuale, ha precisato Cavallo, richiede una pianificazione a lungo termine e investimenti mirati per il rinnovo delle infrastrutture idriche, molte delle quali sono ormai obsolete in diverse aree della Basilicata.

La sfida della dispersione idrica in Basilicata

La questione della dispersione idrica interessa numerosi comuni della Basilicata, aggravando le difficoltà nella gestione delle risorse, specialmente durante i mesi estivi. Le perdite lungo le reti di distribuzione rappresentano una delle principali criticità per il sistema idrico locale, compromettendo l'efficienza e la sostenibilità del servizio.

Sebbene il tema sia stato oggetto di attenzione da parte di enti e istituzioni locali, con l'avvio di alcune iniziative volte a monitorare e ridurre le perdite, Cavallo ha chiarito che le misure adottate finora non sono sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo.

È necessario un approccio strutturale, non più emergenziale, per garantire una soluzione duratura e prevenire future crisi idriche.

Potenza: un esempio di elevata dispersione

Il capoluogo regionale, Potenza, riflette in modo emblematico la gravità del fenomeno della dispersione idrica in Basilicata. La città registra infatti una delle percentuali più alte di perdite idriche a livello nazionale. Le dispersioni lungo la rete idrica cittadina superano il 60 per cento, posizionando Potenza tra le realtà italiane più colpite da questa problematica.

Le autorità locali hanno avviato progetti di monitoraggio e interventi specifici per la riduzione delle perdite, ma il quadro generale rimane critico. La situazione di Potenza evidenzia le difficoltà che interessano l'intera regione e conferma l'indispensabilità di investimenti strutturali per assicurare una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche, un bene primario per la comunità e l'economia locale.