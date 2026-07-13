La Mediateca Mobile Sea Beyond ha ripreso il suo percorso itinerante, scegliendo Napoli come punto di partenza per una nuova fase dedicata alla sensibilizzazione e alla formazione sull'oceano. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra il Prada Group e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, si propone di ampliare la conoscenza e la consapevolezza riguardo all'importanza cruciale degli ecosistemi marini. Attraverso un approccio didattico e multimediale, il progetto mira a coinvolgere attivamente studenti e cittadini, promuovendo una maggiore comprensione e rispetto per l'ambiente acquatico.

Il Percorso Educativo della Mediateca Mobile

Il progetto Sea Beyond, concepito per promuovere un'ampia educazione all'oceano, ha inaugurato la sua più recente fase proprio dalla città di Napoli. La Mediateca Mobile, un vero e proprio spazio espositivo e didattico su ruote, invita i visitatori a esplorare un universo di contenuti multimediali, a partecipare a laboratori interattivi e a consultare materiali informativi specifici. Tutte le risorse sono dedicate alla tutela dell'ambiente marino, con un focus particolare sulla biodiversità e sulla sostenibilità. L'iniziativa è pensata per coinvolgere attivamente sia le scuole che la cittadinanza, con l'intento di rafforzare la consapevolezza sui delicati equilibri che regolano la vita oceanica e l'urgente necessità di salvaguardarli.

Nel corso della sua permanenza a Napoli, la Mediateca Mobile propone un ricco calendario di attività educative, pensate specificamente per gli studenti. Attraverso sessioni interattive e percorsi guidati, i giovani partecipanti hanno l'opportunità di approfondire argomenti fondamentali quali la biodiversità marina, le problematiche legate all'inquinamento degli oceani e le migliori pratiche per la protezione degli ecosistemi. Questo format innovativo si rivela uno strumento efficace per avvicinare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, alle complesse e urgenti tematiche ambientali, stimolando la curiosità e l'impegno civico.

Collaborazione Internazionale per l'Educazione Oceanica

Il programma Sea Beyond si configura come un'iniziativa di respiro internazionale, nata dalla sinergia tra il Prada Group e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO.

Questa collaborazione si inserisce pienamente nel contesto del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, un'importante campagna globale promossa dalle Nazioni Unite. L'obiettivo primario del progetto è la diffusione dell'alfabetizzazione oceanica, intesa come la capacità di comprendere l'influenza dell'oceano sulla nostra vita e l'influenza delle nostre azioni sull'oceano. Ciò avviene attraverso l'impiego di strumenti educativi all'avanguardia e la realizzazione di attività mirate sul territorio, che coinvolgono attivamente sia le istituzioni scolastiche che le comunità locali.

La decisione di avviare la nuova fase del viaggio della Mediateca Mobile proprio da Napoli non è casuale, ma evidenzia il significativo ruolo che la città partenopea riveste nel panorama della ricerca e della divulgazione scientifica in ambito marino.

Gli organizzatori hanno espresso chiaramente l'intento di "promuovere una cultura dell'oceano che sia accessibile a tutti", un principio cardine che guida l'intero progetto. Questo impegno si traduce nel favorire un coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, considerate attori fondamentali per la costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole riguardo alla salute dei nostri mari.