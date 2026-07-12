La vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Maddalena Fazzari (FdI), ha espresso profondo orgoglio per aver rappresentato la regione lucana in una solenne cerimonia tenutasi presso l'Abbazia di Vallombrosa, in Toscana. L'evento ha segnato un momento significativo: dopo vent'anni, la Basilicata è tornata a offrire l'olio destinato ad alimentare, per un intero anno, la lampada votiva di San Giovanni Gualberto, Patrono dei Carabinieri Forestali.

Fazzari ha sottolineato come questo gesto vada «oltre il suo valore simbolico» e sia una chiara testimonianza del «profondo legame della Basilicata con la tutela dell'ambiente, la spiritualità e il senso del servizio».

La vicepresidente ha inoltre evidenziato che la Basilicata è «una terra ricca di boschi, aree protette e straordinarie risorse naturali». Per questo motivo, il ritorno a Vallombrosa assume un significato ancora più profondo, riaffermando «una cultura della responsabilità, della custodia del territorio e del rispetto del patrimonio ambientale che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni».

Riconoscimento all'impegno dei Carabinieri Forestali

Durante la celebrazione, la vicepresidente Fazzari ha rivolto un ringraziamento particolare all'Ufficio Foreste del Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata per l'attenzione costante dedicata al patrimonio boschivo e paesaggistico regionale.

Un pensiero speciale è stato espresso per i Carabinieri Forestali, ai quali Fazzari ha attribuito «la gratitudine delle istituzioni e dei cittadini per il lavoro silenzioso e prezioso che svolgono ogni giorno nella difesa dei nostri boschi, nella prevenzione degli incendi, nella tutela della biodiversità e nella salvaguardia del patrimonio ambientale». Ha rimarcato che «il loro impegno rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per l'intero Paese».

Un sentito ringraziamento è stato esteso anche al Comandante della Regione Carabinieri Forestale 'Basilicata', colonnello Maria Gabriella Martino, e a tutto il reparto forestale che opera con grande spirito di abnegazione nella regione.

Valorizzazione delle eccellenze lucane a Vallombrosa

La presenza della Basilicata a Vallombrosa è stata anche l'occasione per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio, presentate grazie alla bravura e competenza dell'Associazione regionale cuochi della Basilicata. Fazzari ha concluso il suo intervento affermando che «essere presenti oggi significa dare continuità a una tradizione che unisce fede, istituzioni e senso civico, ma anche ribadire che la Basilicata vuole essere protagonista nella difesa dell'ambiente e nella valorizzazione delle proprie eccellenze naturalistiche: è un patrimonio che appartiene a tutti e che abbiamo il dovere di custodire con responsabilità e visione».

L'Abbazia di Vallombrosa, sede della cerimonia, riveste un'importanza storica e spirituale, essendo strettamente legata alla figura di San Giovanni Gualberto e rappresentando un punto di riferimento per i Carabinieri Forestali e per tutte le istituzioni impegnate nella salvaguardia del territorio.