La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha siglato un accordo di collaborazione con la Fondazione Cima per sviluppare attività di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. L'iniziativa si inserisce nella Strategia Piter+ Parcours+, focalizzandosi sui progetti 'Parcours+ cambiamenti climatici' e 'Parcours+ coordinamento e comunicazione'.

Finanziamenti e obiettivi dei progetti

Il progetto 'Parcours+ cambiamenti climatici' riceve 101.000 euro, mentre 'Parcours+ coordinamento e comunicazione' dispone di 30.000 euro. Entrambi sono sostenuti dal Programma di cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

L'obiettivo di 'Parcours+ cambiamenti climatici' è sviluppare e attuare misure di adattamento ai mutamenti climatici. Ciò include il rafforzamento delle conoscenze sugli impatti locali, la collaborazione tra ricercatori, operatori e decisori pubblici, e l'adozione di soluzioni per ridurre la vulnerabilità dei territori.

Ruolo del Dipartimento ambiente e territorio

Nell'ambito del progetto 'Parcours+ coordinamento e comunicazione', il Dipartimento ambiente e territorio è incaricato della promozione e diffusione dei risultati ottenuti dalle azioni di adattamento climatico. L'obiettivo è rafforzare la resilienza del territorio di fronte alla nuova realtà ambientale ed ecologica.

Il Programma Interreg Alcotra

I progetti Parcours+ sono finanziati nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027. Questo programma supporta la cooperazione transfrontaliera tra regioni alpine italiane e francesi. Promuove la collaborazione su temi quali l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzando la sinergia tra enti pubblici, istituzioni di ricerca e comunità locali.