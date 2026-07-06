Due giovani sono stati tratti in salvo nelle acque del Lago di Garda dopo che la loro imbarcazione è andata alla deriva. L'episodio si è verificato il 6 luglio 2026 nelle vicinanze di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando i ragazzi si erano tuffati per fare il bagno, lasciando la barca incustodita.

L'intervento di soccorso sul Garda

Dopo essersi immersi, i due ragazzi si sono ritrovati impossibilitati a raggiungere la barca. Spinta dal vento, l'imbarcazione si è rapidamente allontanata, lasciandoli in una situazione di difficoltà e incapaci di risalire a bordo.

L'allarme è stato lanciato da alcune persone presenti sulla riva che hanno notato il pericolo.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, recuperando i giovani e riportandoli a terra. L'operazione si è conclusa senza alcuna conseguenza grave per i ragazzi, che sono stati tratti in salvo in buone condizioni.

Sicurezza e prevenzione nelle acque lacustri

Il Lago di Garda, il più grande lago italiano, è una meta turistica di primaria importanza nel nord Italia, frequentata da numerosi visitatori per attività balneari e nautiche. La sicurezza sulle imbarcazioni e durante la balneazione è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità locali, che raccomandano l'adozione di comportamenti prudenti.

L'episodio ha evidenziato ancora una volta l'importanza di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza, non lasciando mai le imbarcazioni incustodite in acqua e non sottovalutando i rischi legati alle condizioni meteorologiche e alle correnti. La prudenza è essenziale per godere in sicurezza delle bellezze del Lago di Garda.