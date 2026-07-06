Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi, è il nuovo presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. La nomina, annunciata il 6 luglio 2026, segna per Comazzi un ritorno alla guida dell’Agenzia, incarico già ricoperto tra il 2023 e il 2024, nell'ambito della rotazione biennale tra le Regioni.

Comazzi succede a Elisa Venturini (assessore all’Ambiente), che ha presieduto il Comitato da luglio 2025 a luglio 2026 e ne resta componente. Il Comitato include anche Michele De Pascale e Marco Gabusi, evidenziando l'approccio interregionale nella gestione del Po.

L'impegno per la sicurezza del Po

Nel suo primo intervento, Gianluca Comazzi ha sottolineato l’importanza strategica di AIPo per la sicurezza di territori e comunità rivierasche. Mettendo a disposizione competenze ed esperienza per la tutela del territorio e la difesa del suolo, ha espresso fiducia che, in piena sinergia con enti locali, si rafforzeranno le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardando e valorizzando il fiume Po e il suo ecosistema.

L’AIPo è cruciale per la prevenzione del rischio idrogeologico, la salvaguardia dell’ecosistema fluviale e la valorizzazione del territorio padano, coordinando interventi per la sicurezza delle comunità.

Bilancio e progetti chiave

Durante il mandato di Elisa Venturini, il Comitato ha approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia. Stanziamenti per 644 milioni di euro nel 2026, 207 milioni nel 2027 e 211 milioni nel 2028 sono destinati a opere essenziali. Tra queste: rinaturazione del fiume Po, adeguamento casse di espansione (Secchia, Panaro, Baganza), interventi sugli argini e la ciclovia Vento (Venezia-Torino). Tali attività mirano a rafforzare la sicurezza idrogeologica e promuovere lo sviluppo sostenibile del bacino.